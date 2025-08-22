Otto Jueves celebra su 9º aniversario en Rosario

El Proximo jueves 4 de septiembre, Otto Jueves, el clásico club universitario de la ciudad, festeja su noveno aniversario con una noche especial en Complejo Forest.

Nacido en 2016 como una propuesta distinta para el público joven, Otto se consolidó como un punto de encuentro obligado cada semana en Rosario. Con una impronta fresca y divertida, logró reunir a una comunidad fiel de estudiantes y jóvenes de toda la región que encuentran en la pista un espacio para bailar, divertirse y relacionarse.

A lo largo de sus temporadas, Otto Jueves se transformó en el epicentro de la diversión universitaria, convocando a miles de personas y ofreciendo también a organizaciones y grupos de egresados la oportunidad de realizar fiestas a beneficio o de juntar dinero para sus celebraciones de graduación.

Es la única disco en toda la Argentina que logra tal nivel de convocatoria jueves a jueves, superando incluso a las principales ciudades del país como Bs As, y Cordoba. Una característica que va de la mano con su identidad: “La fija de los jueves” y “El mejor jueves del mundo”.

Tickets a la venta en https://www.passline.com

+ INFO en instagram https://www.instagram.com/ottojueves/

2

3 juli g

4 ana p

5 colo a