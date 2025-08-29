Chapa Club. La Salida para los +24 con dos Vips exclusivos +27 29 de agosto 2025 · 00:00hs

En la planta alta del Complejo Forest funciona Chapa Club, una propuesta pensada para quienes ya pasaron los 24 y quieren una noche distinta: buena música, gente copada y un ambiente cuidado para bailar hasta el amanecer.

Lo que hace único a Chapa es su público: solo mayores de 24, lo que genera una atmósfera más madura y relajada, lejos del quilombo adolescente. Además, el lugar cuenta con dos sectores VIP exclusivos para +27, ideales para grupos de amigos que buscan un poco más de comodidad, privacidad y servicio premium, sin dejar de estar cerca de la pista.

En Chapa la música es protagonista: desde cachengue actual hasta clásicos que hacen estallar la pista, con DJs que saben cómo mantener la energía arriba toda la noche. El espacio suma luces, barra completa y una estética moderna que lo convierten en uno de los spots preferidos de la movida rosarina.

Tickets a la venta en https://www.passline.com/eventos/chapa-club-0208 + INFO en instagram https://www.instagram.com/chapa.clubb 2 (2) (1) 3 RODRIGO chapa 26-7-45 (1)