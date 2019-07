La izquierda y una cuestión de altura

Una foto del detrás de escena de la producción de campaña que hizo la fórmula presidencial del Frente de Izquierda, integrada por Nicolás del Caño y Romina del Plá, se hizo viral y se convirtió en objeto de burlas y memes en las redes sociales. En la imagen se ve a la postulante a vicepresidenta subida a una tarima para quedar a la misma altura que del Caño, aunque llamativamente la diputada flexiona levemente sus piernas para corregir la asimetría. La particular foto de Del Plá sobre una tarima pero agachándose desencadenó una ola de burlas y críticas, ante lo cual la dirigente del Partido Obrero no se quedó callada: “Algunos se preocupan mucho porque usé una tarima para no quedar más petisa que Del Caño. ¿Pero de la mayoría celeste en las listas K mejor ni hablamos, no?”, repite cuando sale el tema.

Un “lilito” liberal junto a José Epert

El economista liberal José Luis Espert, quien compite por la presidencia con el frente Despertar, anunció al diputado bonaerense Guillermo Castello como candidato de su espacio a gobernador en la provincia de Buenos Aires. El dirigente, que llegó a su banca de la mano de Cambiemos en el 2015, era uno de los jóvenes cercanos a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Alejado completamente del oficialismo, Castello decidió incorporarse al espacio de Espert, con quien comparte los mismos conceptos económicos. Fue otro pase en la política, de los tantos que se han visto últimamente.

Se fue del Fondo y dejó un regalito

La ahora ex directora de Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde pasó a conducir el Banco Central Europeo. Antes de irse, dejó aprobado y en marcha el préstamo stand-by por 57 mil millones de pesos para la Argentina. El FMI ya desembolsó unos 38.900 millones de pesos y el resto del dinero llegará a estas latitudes hasta junio de 2021, cuando se cumplan tres años de la firma del acuerdo. Su sucesor, el norteamericano David Lipton, tiene en claro que una de las mayores dificultades que afrontará será lograr que la Argentina cumpla con los pagos. Sin embargo, lo más probable es que cualquiera que sea el gobierno que asuma el 10 de diciembre no podrá hacer frente a tamaña deuda, por lo que una renegociación del préstamo se tornará inevitable. ¡Lindo regalito dejó Lagarde!