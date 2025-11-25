Elegí Gato Dumas: formación real en gastronomía

El Instituto Gato Dumas , referente en formación gastronómica y hotelera en Argentina , abre la preinscripción 2026 e invita a participar de sus charlas informativas gratuitas en Rosario , San Nicolás y San Lorenzo . Una oportunidad ideal para conocer sus carreras y su enfoque educativo basado en la práctica desde el primer día.

Con más de 25 años de trayectoria , Gato Dumas se destaca por su modelo de enseñanza: “Aprender haciendo, no mirando” , una filosofía que se refleja en talleres equipados como cocinas profesionales , docentes activos en la industria y programas intensivos diseñados para una rápida salida laboral .

Las carreras disponibles incluyen Gastronomía , Pastelería , Organización de eventos , Sommelier y Gerenciamiento gastronómico , todas con certificación oficial y reconocimiento nacional e internacional . La sede Rosario —ubicada en Bv. Oroño 356 — es uno de los centros de formación más completos de la región .

• Rosario: 26 de noviembre – 18 h – Instituto Gato Dumas (Bv. Oroño 356)

• San Nicolás: 2 de diciembre – 18 h – Utopía Coworking (Mitre 206)

• San Lorenzo: 4 de diciembre – 18 h – Espacio Coworking (Saavedra 440)

La participación es gratuita pero los cupos son limitados.

Quienes quieran asistir pueden elegir su fecha y completar el formulario de inscripción en: gatodumas.com.ar/ingreso2026. Desde la institución acompañan a los interesados en conocer cada carrera y sus posibilidades de cursado para el ciclo 2026.