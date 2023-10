Video: Hamás difunde las primeras imágenes de una de las rehenes

Entretanto, Hamas publicó las primeras imágenes de una rehén israelí, Mia Shem, de 21 años de Shoham: "“Hola, soy Mia Shem, tengo 21 años y soy de Shoham. Actualmente estoy en Gaza. Volví el sábado por la mañana temprano de Sderot; estaba en una fiesta. Resulté gravemente herida en la mano“, dijo la jovene en el registro.

“Me operaron de la mano en el hospital (de Gaza) durante 3 horas. Me están cuidando, me dan medicinas, todo va bien. Sólo pido que me lleven a casa lo antes posible con mis padres, con mis hermanos. Que me saquen de aquí lo antes posible. Por favor“, suplicó.

hamas.mp4

El portavoz de Hamas sostuvo que la amenaza de una operación terrestre israelí en Gaza “no nos intimida y estamos preparados para enfrentarla”.

También mencionó a un rehén israelí supuestamente fallecido en un ataque aéreo israelí en las últimas horas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel habían ya confirmado hoy que hay 199 personas retenidas por Hamas en la Franja de Gaza, una nueva cifra oficial de rehenes publicada este lunes y que el Ejército hace pública después de haber notificado a sus respectivas familias.

“No haremos ningún ataque que ponga en riesgo la vida de los secuestrados”, afirmó hoy el portavoz del Ejército, Daniel Hagari en rueda de prensa, mientras se especula sobre la posibilidad de que el Ejército israelí emprenda una incursión terrestre a gran escala en la Franja.

Asimismo, ha elevado a 291 los militares fallecidos por los ataques de Hamas, iniciados el 7 de octubre con una ofensiva por tierra, mar y aire, según informa el diario Haaretz.

Khaled Mashaal, una destacada figura de Hamas y el ex líder político del grupo, señaló en una entrevista por separado que hay alrededor de 6.000 detenidos palestinos en prisiones israelíes. Aseguró Hamas mantiene suficientes rehenes, incluyendo altos funcionarios de la División de Gaza de las FDI, para liberarlos a todos.

Además, afirmó que los habitantes de Gaza no abandonarán el territorio y que su desplazamiento perjudicaría la seguridad nacional egipcia y representaría una amenaza para Jordania. Esto insinúa que una salida masiva de palestinos hacia un país vecino podría sentar un precedente para Cisjordania.

Khaled Mashaal elogió también en la entrevista al grupo terrorista libanés Hezbollah por “tomar medidas” contra Israel, aunque subraya que Hamas necesita un mayor respaldo.

Las autoridades israelíes estiman en unos 1.400 las víctimas mortales de estos ataques, que han generado una escalada de tensión en toda la zona.