Uno de los máximos expertos italianos sobre enfermedades infecciosas declaró que "la carga vírica" actual del Covid-19 "es hasta cien veces inferior" que la que registró "en marzo".

Massimo Clementi, director del laboratorio de microbiología del Hospital San Raffaele de Milán, lideró una investigación que comparó la "carga viral" —la concentración del virus— de 100 pacientes ingresados en el hospital en los primeros 15 días de marzo con la de 100 pacientes llegados a finales de mayo.

"La cantidad de virus presente en los pacientes que nos han llegado de mayo es enormemente más baja frente a los que ingresaban en marzo", aseguró.

Este fenómeno, según el especialista, no sé da sólo en su país sino en prácticamente todo el mundo, incluso en zonas como Florida, en Estados Unidos, "donde el confinamiento ha sido mucho más suave que en España o en Italia".

"Alguien ha dicho que es como si el virus hubiera envejecido", ilustró. Además, reveló que la diferencia se manifiesta en pacientes de todas las edades, incluyendo a los mayores de 65 años.

"Ya son varias las semanas en las que los clínicos de nuestro hospital nos indican a los virólogos, que el cuadro clínico está cambiando. Ya no llegan pacientes que necesitan inmediatamente entrar en la UCI y respiración asistida", reveló.

"En las últimas semanas han llegado pocos pacientes y todos con síntomas leves", agregó.

En entrevista con Il Corriere della Sera, el virólogo se mostró optimista: "Estamos hablando de una diferencia visible incluso a simple vista: las primeras muestras examinadas están todas agrupadas en la parte superior del gráfico, mientras que las más recientes ocupan la parte inferior".

El virólogo italiano explicó que para determinar la cantidad de virus presente en un paciente se miden los ácidos nucleicos, en este caso el ARN de Sars-CoV-2, las copias del virus que pueden ser detectadas en la rinofaringe del paciente.

"En comparación con las investigaciones sobre el sida, la muestra biológica obtenida de los hisopos puede ser menos precisa que la muestra de sangre (porque existe el riesgo de error humano), pero en nuestro estudio analizamos 200 casos y el resultado fue inequívoco: una diferencia extremadamente significativa entre la carga viral de los pacientes ingresados en marzo y los de mayo", detalló.

Adaptación humana

Clementi aclaró que esta diferencia no se debe a una mutación sino que es como si hubiese una "adaptación" al nuevo huésped, que somos los humanos.

Además, explicó que este puede ser "un dato muy positivo de cara al futuro" porque es posible que en el caso de una nueva oleada "el virus sea mucho menos agresivo". "La replicación es un elemento fundamental para un virus. Éste infecta para poder replicarse en las células del huésped. Si esta acción, como observamos, no ocurre de manera eficiente, puede deberse a varios motivos. Podría ser a causa de una mínima mutación genética que todavía no vemos o por cualquier otro factor que no favorece la infección violentísima que veíamos al principio".

"En la primera fase hacía mucho más daño porque para su huésped él era desconocido", expresó.