UE: "Aprecie a sus aliados, que no tiene tantos"

La Unión Europea (UE) urgió ayer al presidente estadounidense, Donald Trump, a "apreciar a sus aliados" europeos de la OTAN, ya que a su juicio "Estados Unidos no tiene y no tendrá un mejor aliado que Europa". "Querido Estados Unidos, aprecie a sus aliados, después de todo no tiene tantos", dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dirigiéndose a Trump tras la firma de una declaración conjunta UE-Otán.

Sus declaraciones llegan la víspera de una cumbre de dos días de mandatarios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) en Bruselas, donde el gasto militar de los aliados se convirtió en el asunto central con Trump criticando al resto de aliados por no gastar lo suficiente en el seno de la Alianza Atlántica.

El inquilino de la Casa Blanca criticó ayer antes de viajar a Bruselas que su país sea el que gasta más dinero en la defensa colectiva de la Alianza. "Países de la OTAN tienen que pagar M S, Estados Unidos tiene que pagar MENOS. Muy injusto!", tuiteó.

El presidente del Consejo Europeo, que coordina los trabajos de los mandatarios de la UE, recordó que, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, "Europa fue la primera en responder a gran escala", en virtud del principio de defensa colectiva. Y, ante las críticas "casi diarias" de Trump, Tusk defendió que Europa "gasta actualmente mucho más en la defensa que Rusia y tanto como China". "Se trata de una inversión en nuestra seguridad, algo que no puede decirse con la misma seguridad sobre el gasto ruso y chino", agregó.

Reunión con Putin

El responsable de la UE, 22 de cuyos países pertenecen a la Otán, urgió al "estimado señor presidente" Trump a recordarlo durante la reunión de la Alianza, pero "sobre todo" cuando el líder estadounidense se reúna con su par ruso, Vladimir Putin, en Helsinki el 16 de julio. "Siempre vale la pena saber quién es su amigo estratégico y quién es su problema estratégico", agregó Tusk.

Los aliados se comprometieron en la cumbre de Gales de 2014 a aproximar su gasto militar al 2 por ciento del PIB nacional para 2024, un llamado tradicional de Estados Unidos. Por el momento, sólo ocho podrían cumplir con ese objetivo en 2018, según fuentes diplomáticas.