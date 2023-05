Turquía: Erdogan se imponía con el 80% del voto escrutado

El presidente superaba por décimas de punto el umbral del 50% de votos, necesario para no ir a segunda vuelta. El opositor Kilicdaroglu obtenía 43,52% y llamaba a esperar hasta el último voto

Con más del 80% de las boletas escrutadas, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan obtenía el 50,68% de los votos, mientras que el principal candidato de la oposición, Kemal Kilicdaroglu, obtenía el 43,52% , según datos oficiales. Si ninguno de los dos supera el 50%, se deberá ir a una segunda vuelta el próximo 28 de mayo. Algo qu e jamás ocurrió en la era Erdogan, que está en el poder desde hace más de 20 años. Kilicdaroglu, un socialdemócrata que encabeza una alianza de partidos para vencer a Erdogan , llamó a esperar el último voto y a no descuidar el escrutinio. "No dormiremos esta noche pero valdrá la pena, ya verán", dijo por Twitter.

image.png Erdogan y su esposa en la mesa de votación. El presidente aspiraba a seguir en el poder, que detenta desde hace 20 años.

"La farsa, que empezó con un 60%, ha caído ahora por debajo del 50%. Los observadores electorales y los funcionarios de la junta electoral no deberían abandonar nunca sus puestos. No dormiremos esta noche, mi gente". Este es el tuit del candidato de la oposición en las elecciones presidenciales turcas, Kemal Kilicdaroglu. El líder socialdemócrata encabeza una coalición de seis fuerzas, que esperan terminar con la autoritaria era Erdogan. "Quiero hacer un llamamiento a nuestros héroes de la democracia: no abandonen bajo ningún concepto los colegios electorales hasta que se haya entregado la última papeleta firmada. La plena y correcta manifestación de la voluntad de la nación depende de vuestra determinación. Ya lo verán, valdrá la pena", dice en Twitter el líder de la oposición turca.