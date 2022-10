Rusia bombardeó Kiev y otras ciudades de Ucrania

Los bombardeos se producen en represalia a la explosión que destruyó parcialmente el sábado el puente que conecta la península de Crimea con Rusia, y que es clave para el envío de suministros a las tropas rusas que ocupan el sur de Ucrania.

En Kiev, el tiempo parece haber vuelto a los días más oscuros de la pasada primavera: altas columnas de humo que se elevan desde el centro, estaciones de metro convertidas de nuevo en refugios de emergencia para la población en medio de continuas alertas aéreas, y misiles que llueven sobre un parque infantil, cerca del palacio presidencia, así como sobre la oficina de visados de la embajada alemana, afortunadamente vacía. También se realizaron ataques con drones kamikazes iraníes, lanzados en parte desde Bielorrusia, según el ejército ucraniano, mientras crece de nuevo el temor a una implicación directa de Minsk en el conflicto.

Las incursiones rusas, que afectaron a infraestructuras críticas en 12 regiones diferentes además de la ciudad de Kiev, interrumpieron parcialmente el suministro eléctrico en 15 "oblasts" o provincias, entre ellos Lviv, Kiev y Zaporiyia.

Dirigiéndose a su Consejo de Seguridad, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que si continuaban los “intentos de ataques terroristas” por parte de Ucrania, las réplicas serán “severas”. Su predecesor y número dos del Consejo de Seguridad, el expresidente Dmitri Medvedev, afirmó que los bombardeos solo eran el “primer episodio” y reclamó el “desmantelamiento total” del poder político ucraniano.

Pero se trata de retórica, dado que en los hechos y más allá del daño infligido a la red eléctrica ucraniana, los misiles no hicieron daño en proporción a la cantidad lanzada. Y las existencias de estas armas, como los valiosos misiles Kalibr disparados contra una central eléctrica, disminuyen a medida que Moscú los usa sin poder reponerlos al mismo ritmo, dado que le faltan componentes electrónicos esenciales, que antes de la guerra importaba y son alcanzados por los embargos, tanto de EEUU como de otras naciones. China a su vez teme abastecer de electrónica a su aliado ruso, ya que en ese caso sufriría sanciones comerciales de parte de EEUU.

Desde Nueva York, Guterres, al mando de la ONU, evaluó que las agresiones “constituyen otra escalada inaceptable de la guerra”, según su portavoz, Stephane Dujarric.

En un discurso a la nación, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que la mañana había sido “difícil” y explicó que el objetivo de las fuerzas rusas era el sistema energético y los civiles, algo evidente en Kiev.

El líder ucraniano informó que las bombas rusas tuvieron como objetivo ciudades como Dnipró y Zaporiyia, en el centro del país, y Leópolis, en el oeste. Según el primer ministro ucraniano Denis Chmygal, 11 estructuras importantes fueron dañadas en ocho regiones y en la capital.

El Ministerio de Defensa rusa confirmó haber apuntado contra las infraestructuras energética y militar y la de comunicaciones de Ucrania. No se conoció ningún objetivo militar entre los alcanzados.

Parece haber logrado al menos algo de éxito, porque Ucrania anunció que desde mañana suspende los suministros de energía eléctrica a la Unión Europea (UE) justamente por los ataques. “Ucrania deja de exportar electricidad debido a los ataques con misiles rusos contra instalaciones energéticas”, señaló un comunicado del Ministerio de Energía, que remarca la necesidad de Kiev de “estabilizar su propio sistema energético“.

