Nicolás Maduro y su esposa comparecen hoy ante la Justicia de Nueva York

El ahora expresidente de Venezuela y su pareja capturados el sábado por tropas de Estados Unidos enfrentan cargos como presuntos líderes de una organización narcocriminal

Tras su reciente captura en un operativo militar inédito en la región, el líder venezolano Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante el juez Alvin Hellerstein para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo. Junto a su esposa, Cilia Flores, enfrentan la posibilidad de quedar detenidos sin fianza mientras se desarrolla un juicio histórico que entrelaza la lucha contra el crimen organizado y el control del petróleo.

Tras la sorpresiva captura en Caracas el pasado sábado, el escenario político y judicial se traslada este lunes a Nueva York. Bajo un operativo de seguridad sin precedentes, Nicolás Maduro y Cilia Flores abandonarán momentáneamente el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para enfrentar su primer acto procesal en el tribunal federal de Manhattan.

La audiencia de este lunes 5 de enero será clave para definir el futuro inmediato de la pareja. La fiscalía, encabezada por Pamela Bondi, presentará formalmente los cargos que vinculan a Maduro con el mando de una red global de narcotráfico con nexos terroristas.

Fuentes judiciales del Distrito Sur de Nueva York advierten que este es solo el inicio de un proceso que podría durar meses o incluso años. La fiscalía afirma poseer un "volumen abrumador" de evidencias recolectadas durante una investigación silenciosa de larga data, lo que anticipa una batalla legal extenuante en el corazón de la justicia estadounidense.

2026-01-04 maduro

Cómo fue la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos anunció el sábado que realizó un ataque a gran escala contra Venezuela y que capturó a Nicolás Maduro junto a su esposa, quienes fueron trasladados fuera del país, según informó Donald Trump en un mensaje difundido en redes sociales.

En su publicación, Trump afirmó que “los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro”, y precisó que el mandatario venezolano “fue, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país”.

El mandatario estadounidense sostuvo además que “esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos”, y anticipó que “los detalles se darán a conocer más adelante”.

Ese mismo sábado, Nicolás Maduro fue trasladado junto a su esposa a una cárcel de máxima seguridad en Nueva York. Una parte del trayecto se hizo en barco, pero la pareja terminó siendo trasladada en un avión hasta una base militar en cercanía de esa ciudad estadounidense.