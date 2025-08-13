La Capital | El Mundo | Barbie

Murió la "Barbie narco chilena": quién era y por qué fue investigada

Karen Soto Mansilla, conocida por su implicación en tráfico de drogas, murió en un accidente junto a sus hijos de 4 y 18 años en Chile

13 de agosto 2025 · 13:46hs
Falleció la “Barbie-narco chilena” junto a sus dos hijos en un accidente en Fresia

Falleció la “Barbie-narco chilena” junto a sus dos hijos en un accidente en Fresia

La madrugada del martes, un trágico accidente de tránsito en la ruta que conecta Frutillar con Tegualda, en la comuna de Fresia, terminó con la vida de Karen Soto Mansilla, conocida mediáticamente como la “Barbie narco chilena”. La mujer viajaba acompañada de sus dos hijos, de 4 y 18 años, quienes también fallecieron horas más tarde debido a las graves heridas sufridas.

Soto Mansilla había ganado notoriedad en julio de 2023 tras ser detenida en un operativo antidrogas en la región de Los Lagos. Integraba una red dedicada al tráfico de cocaína, con operaciones tanto en el sur del país como en la Región Metropolitana.

Durante el allanamiento a su domicilio, las autoridades incautaron cerca de 28 kilos de cocaína, armas, municiones y dinero en efectivo. Además, se decomisó un automóvil descapotable rosado, que rápidamente se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del caso.

La investigación, liderada por Carabineros, incluyó interceptaciones telefónicas que permitieron recabar pruebas clave. En una de esas conversaciones, Soto Mansilla admitía su participación en el delito: “Tú sabes que soy traficante... si andamos traficando es para que no les falte nada a mis cabros”.

Su historia volvió a las noticias tras el trágico accidente que terminó con su vida y la de sus dos hijos, cerrando así uno de los capítulos más mediáticos y controvertidos del crimen organizado en el sur de Chile.

