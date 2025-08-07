Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por el arresto de Nicolás Maduro

El mandatario venezolano "no escapará de la Justicia y será responsabilizado por sus despreciables crímenes”, sostuvo la secretaria de Justicia, Pam Bondi

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que elevará a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que acusa de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de trabajar con carteles para inundar a Estados Unidos con cocaína mezclada con fentanilo.

“Bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump, Maduro no escapará de la Justicia y será responsabilizado por sus despreciables crímenes”, sostuvo la secretaria de Justicia, Pam Bondi, en un video que publicó en la red social X (ex-Twitter) y en el que acusó al mandatario venezolano de utilizar miembros de carteles para llevar “drogas mortales y violencia" a Estados Unidos.

Maduro y varios de sus allegados fueron acusados formalmente en un tribunal federal de Manhattan en 2020, durante el primer mandato de Trump, por cargos federales de narcoterrorismo y asociación delictuosa para importar cocaína. En ese momento, Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su arresto. Posteriormente, el gobierno del mandatario Joe Biden aumentó la cifra a 25 millones, misma cantidad que Washington ofreció por la captura de Osama bin Laden tras los atentados terroristas del 11 de Septiembre de 2001.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AGPamBondi/status/1953583017353466306&partner=&hide_thread=false Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Maduro se mantiene en el poder después de desafiar a Estados Unidos, la Unión Europea y a varios gobiernos latinoamericanos que consideraron que su reelección de 2024 fue fraudulenta y reconocieron a su oponente como el presidente legítimo de Venezuela.

La Casa Blanca alcanzó un acuerdo el mes pasado para garantizar la liberación de diez ciudadanos estadounidenses encarcelados en Caracas a cambio de que Venezuela recibiera a decenas de migrantes que fueron deportados por Estados Unidos a El Salvador como parte de las represiones migratorias del gobierno de Trump. Poco después, Washington cambió de rumbo y permitió que la petrolera estadounidense Chevron reanudara sus perforaciones en Venezuela luego de que las sanciones estadounidenses le prohibían operar en la nación caribeña.

Bondi dijo que el Departamento de Justicia incautó más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, y afirmó que se rastrearon siete toneladas de cocaína "que conducen directamente a Maduro".