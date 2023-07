"Barbie", la película que parecía imposible y se hizo realidad

Como productora, Margot Robbie vio un enorme potencial en obtener los derechos de Barbie. “Sólo la palabra en sí se conoce más a nivel mundial que prácticamente cualquier otra cosa, excepto quizá por la Coca Cola”, dijo la actriz australiana a Variety. En 2018, los integrantes de Lucky Chap se reunieron con el CEO de Mattel Ynon Kreiz y le dijeron: “Esta es nuestra empresa. Esto es lo que defendemos. Y esta es la razón por la que deberíamos encargarnos nosotros de hacer la película de Barbie”. La compañía no tenía un concepto específico en mente, pero sí tenían clara una cosa: “Por supuesto, teníamos que honrar los 60 años de historia que tiene la marca”, comentó Robbie. “Pero hay que reconocer que hay mucha gente que no es precisamente fan de Barbie. Y de hecho, no sólo les produce indiferencia, sino que la odian activamente. No soportan a Barbie. Nosotros tenemos que encontrar la manera de resumir todo eso”, precisó.

barbie5.jpg La vida de Barbie en el mundo real no va a ser nada fácil.

Después de muchas reuniones entre Mattel, Warner Bros y LuckyChap, se llegó a un primer acuerdo para hacer la película, y Robbie empezó a hablar con Greta Gerwig para que se encargue de la dirección y el guión. La actriz tenía mucho miedo a que la directora la mandara de paseo. Es que Gerwig se consagró en Hollywood con “Lady Bird” (2017) y “Mujercitas” (2019), por las que obtuvo nominaciones al Oscar y excelentes críticas, pero tanto ella como su pareja, el también realizador y guionista Noah Baumbach (“Historia de un matrimonio”) vienen del cine independiente norteamericano, y no tienen mucha experiencia con superproducciones que deben rendir en taquilla.

Contra todo pronóstico, Gerwig aceptó el reto de convertir a la muñeca en una mujer de carne y hueso, y sumó al desafío a Baumbach, con quien se puso a desarrollar el guión. “Al principio fue aterrador”, comentó en una entrevista. “Sentí miedo al empezar a escribirla. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál va a ser la historia?”, dijo. También admitió que cuando uno se enfrenta a un proyecto así, que se hace cuesta arriba, es cuando de verdad se tiene entre manos una película importante. “Normalmente ahí es donde está el mejor material. Cuando te sentís como «me aterroriza esto» o «esto podría acabar con mi carrera». Entonces te decís «vamos, probablemente valga la pena hacerlo»”, explicó.

Gerwig y Baumbach tuvieron plena libertad creativa, algo que, por supuesto, no fue fácil de conseguir. “Teníamos detrás a dos empresas gigantescas muy nerviosas, Warner Bros. y Mattel, en plan: ¿Qué van a hacer? ¿De qué va a tratar? ¿Qué va a decir? Tenían un trillón de preguntas”, reveló Margot Robbie. Finalmente, los productores de LuckyChap llegaron a un acuerdo para que los guionistas pudieran escribir lo que quisieran, pero Robbie reconoció que el acuerdo costó “muchísimo”.

ellas.jpeg Margot Robbie y Greta Gerwig en la avant premiere en Los Ángeles.

Los detalles del argumento nunca se filtraron. Sin embargo, por los trailers y distintos adelantos sabemos que la película transcurre en “Barbie Land”, donde la perfecta y rubia Barbie lleva una vida feliz y sin complicaciones pasando sus días en la playa y sus noches en grandes fiestas con amigos. Más Barbies de todos los tamaños y colores (interpretadas por Issa Rae, Hari Nef, Emma Mackey y Alexandra Shipp, entre otras) son la presidenta, las abogadas, las doctoras y las escritoras de ese universo color de rosa. Como dice la voz de la narradora Helen Mirren: “Aquí todos los problemas del feminismo y la igualdad de derechos fueron resueltos”.

Pero todo esto cambia cuando la Barbie de Margot Robbie empieza a pensar en la mortalidad y, de golpe, experimenta síntomas físicos de envejecimiento, como el puente de sus puntiagudos pies de bailarina más plano. Estas extrañas transformaciones la empujan a ella y a su novio Ken (interpretado por Ryan Gosling) a abandonar Barbie Land en busca de una respuesta, y ahí es cuando se encuentran con el mundo real. Según publicó la revista Time, en un momento Barbie y Ken tienen una reunión con los ejecutivos de Mattel (Will Ferrell hace el papel del consejero delegado de la empresa), quienes pronuncian discursos poco sinceros sobre el empoderamiento femenino, que parecen una crítica al vacío activismo corporativo que han practicado las marcas en los últimos años.

Robbie admitió que hubo algún que otro roce con Mattel, y que el presidente de la compañía se trasladó a Londres para debatir con ella y con Gerwig sobre una escena que la empresa “consideraba que no se adaptaba a la marca”. Según trascendió, también hay una escena en la que los jóvenes critican el modo en que el diseño original de Barbie imponía unos cánones de belleza inalcanzables.

Los productores sabían de antemano que el proyecto tendría sus complicaciones. “Esta película viene con mucho equipaje y muchas conexiones nostálgicas”, dijo Robbie a la edición británica de Vogue. “Pero eso conlleva que existen muchas formas interesantes de abordar el tema. La gente escucha «Barbie» y piensa: «Ya sé de qué se va a tratar esa película», pero entonces oyen que Greta Gerwig es la guionista y la directora y entonces piensan «bueno, quizá no lo sé...»”. La actriz aseguró que esta Barbie va a romper esquemas, o al menos intentará sorprender a los prejuiciosos. “Nos gustan las cosas que están un poco a la izquierda. Algo como Barbie, donde su IP y su nombre por sí solo hacen que la gente tenga una idea inmediata de cómo va a ser, hace creer a los espectadores que saben cómo será mi personaje. Bueno, nuestro objetivo es darles algo completamente diferente, algo que ni sabías que querías”, resumió.

Cuando se publicó el primer avance de la película, que resultó ser una parodia del prólogo de “2001: Odisea en el espacio”, el clásico de Stanley Kubrick, muchos se dieron cuenta de que esta “Barbie”, finalmente, tenía una chance de ser distinta. La incógnita se develará en los cines el próximo jueves.