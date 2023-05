Moscú sufrió el primer ataque aéreo desde el inicio de la guerra contra Ucrania

image.png Putin visitó un centro de exhibiciones en Moscú poco después de la ola de ataques. Llamó "terrorismo" a la acción presuntamente ucraniana.

La operación ofensiva se da cuando Rusia ha multiplicado los bombardeos sobre Kiev y otras ciudades ucranianas con sus misiles y drones. Pocas horas antes, Rusia había lanzado hasta 11 misiles pesados Iskander sobre la región de Kiev. Pero también aumentan las operaciones hostiles en territorio ruso. La semana pasada se produjo una llamativa incursión de milicianos rusos disidentes en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Kiev no ha reivindicado ninguno de ellos. Los milicianos se replegaron hacia Ucrania. Su operación no tuvo gran valor militar, pero demostró la permeabilidad de la vigilancia fronteriza rusa, en especial en un sector tan crítico como el de Belgorod, que es la retaguardia logística de muchas unidades que combaten en territorio ucraniano ocupado.

Putin dijo que los ataques fueron una respuesta a un reciente bombardeo ruso contra el cuartel general de los servicios de inteligencia militar ucranianos. Ucrania no informó de un ataque ruso contra este edificio. Se asegura que Putin estaba "indignado" cuando escuchó las alarmas y disparos de la defensa antiaérea sobre Moscú. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso tachó el ataque de “irresponsable” y acusó a las potencias occidentales del asalto por apoyar a Kiev.

En Washington, un vocero del Departamento de Estado estadounidense aseguró que Biden no apoya “los ataques dentro de Rusia”. Es por esto que no ha suministrado armas de largo alcance, pese a los insistentes pedidos de Kiev. Lo mismo vale para la reticente aceptación de que otras naciones entreguen, en un futuro aún por definir, cazas F16 de construcción estadounidense a Ucrania. Esta nación siempre subraya que no desea atacar el territorio de Rusia, sino solo liberar el suyo del ocupante. Pero desde el punto de vista militar, un ataque de las bases logísticas de retaguardia rusas, ubicadas en territorio ruso, tienen mucha lógica. No, en cambio, un ataque de drones sobre Moscú, que solo tienen valor propagandístico.

Ucrania prepara una contraofensiva para recuperar los amplios territorios ocupados por Rusia en el este y sur del país. Mijailo Podoliak, consejero del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, aseguró que Ucrania no tenía ningún “vínculo directo” con el ataque en Moscú.

Poco antes del anuncio del ataque con drones en Moscú, Ucrania informó de un muerto en un nuevo “ataque masivo” contra Kiev en la noche, el tercero en 24 horas. La Fuerza Aérea ucraniana informó que Rusia lanzó contra Ucrania 31 drones de fabricación iraní Shahed-136/131 de los cuales 29 fueron derribados, “casi todos cerca de la capital y en el cielo de Kiev. Una persona murió, una mujer mayor fue hospitalizada, dos víctimas recibieron cuidados médicos en el lugar”, precisó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Una serie de misiles rusos se abatieron ayer sobre Kiev en pleno día, sembrando el pánico en las calles, tras otra noche de bombardeos. Muchos habitantes se cobijaron en refugios subterráneos, sobre todo en el metro. En Kiev y en numerosas ciudades ucranianas, las explosiones forman parte del día a día de los habitantes. Rusia lanzó este lunes 29 una ola de misiles pesados Iskander, que llevan una carga explosiva de casi 500 kg. Ninguno llegó a su objetivo, pero los restos de estos enormes cohetes causaron algunos daños en su caída.