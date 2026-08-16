Cómo salió Corinthians, que a diferencia de Central jugó con todos sus titulares ante Cruzeiro

Fernando Diniz hizo lo contrario de Jorge Almirón y, en el mismo estadio donde el jueves Corinthians enfrentará a Central, jugó con Cruzeiro por el Brasileirao

Un ataque de Corinthians frente a Cruzeiro, en los pies de Kaio César. El jueves enfrenta a Central.

A contramano de lo que hizo Jorge Almirón para el partido ante Barracas Central, el técnico de Corinthians , Fernando Diniz, puso lo mejor que tenía para el choque ante Cruzeiro , por la fecha 23 del Brasileirao. Y fue caída de local en el Neo Química Arena 2 a 1 este domingo, casi en el mismo horario en que jugó Central .

Que uno haya hecho descansar a todos sus titulares y el otro haya jugado con todo su potencial no es indicador de nada, pero sí quedó expuesto el contrapunto entre un técnico y otro.

Diniz entendió que era necesario poner lo mejor que tenía para escalar posiciones en la tabla en busca de los puestos de Copa Libertadores (hoy está en zona de Sudamericana) y por eso puso en cancha prácticamente el mismo equipo que jugó el pasado jueves en el Gigante de Arroyito, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Un solo cambio en Corinthians

El único cambio fue el ingreso de André Carrillo en lugar de Raniele. Por supuesto jugó Allan, quien fue expulsado ante Central y no podrá estar en la revancha.

Cruzeiro lo ganó con goles de Bruno Rodriguez (36’) y Wanderson (82’), mientras que Gustavo Henrique lo había empatado transitoriamente a los 58’.

El equipo que Diniz puso en cancha fue con: Hugo Souza; Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista (54' Joao Pedro) y Matheus Bidu; Allan y André Carrillo (80' Matheus Pereira); Breno Bidon (ET Jesse Lingard), Rodrigo Garro y Kaio César (71' Dieguinho); Pedro Raul (71' Gui Negao).