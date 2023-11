Masiva marcha en París en repudio al antisemitismo

La marcha fue convocada por los líderes de las dos cámaras del Parlamento francés. "Nuestra orden del día es la lucha total contra el antisemitismo , que es lo opuesto a los valores de la república", dijo el presidente del Senado, Gerard Larcher, que organizó la manifestación junto con la presidenta de la cámara baja, Yael Braun-Pivet. La primera ministra Elisabeth Borne y los ex presidentes François Hollande y Nicolas Sarkozy , encabezaron la marcha , sosteniendo una pancarta con el lema "Por la República, contra el antisemitismo ". La policía estimó que 105.000 personas participaron en la marcha. Se desplegaron más de 3.000 policías y gendarmes para mantener la seguridad.

"Tuvimos abuelos que escaparon de ser transportados a los campos de concentración, afortunadamente no están aquí para ver que el antisemitismo ha regresado", dijo Laura Cohen, una manifestante de unos 30 años. "No deberíamos tener que escondernos en 2023", añadió, diciendo que su familia planeaba eliminar su nombre del portero eléctrico de su edificio y la "mezuzá", un objeto religioso judío, de su puerta.

image.png Los franceses defendieron a Israel y a su colectividad judía

Más temprano, miles de personas se reunieron en las principales ciudades francesas, incluidas Lyon, Niza y Estrasburgo, detrás del mismo lema de la marcha de París: "Por la República, contra el antisemitismo". "Todos deberían sentir que es asunto suyo" combatir el sentimiento antijudío, dijo el principal rabino de Francia, Haim Korsia, a la emisora Radio J.

El disparador del aumento del antisemitismo fue el brutal ataque de Hamás del 7 de octubre que asesinó a unos 1.400 civiles en los kibutz del sur de Israel, a la vez que secuestraban con violencia extrema a otras 240. Muchos de esos rehenes fueron exhibidos en videos y fotos, golpeados, sangrantes y visiblemente aterrorizados. Varias mujeres fueron asesinadas luego de ser violadas. La campaña militar de Israel que respondió a la agresión de Hamás ha dejado más de 11.000 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud local dirigido por Hamás.

Francia ha registrado casi 1.250 actos antisemitas desde el 7 de octubre. El sábado, el presidente Emmanuel Macron , que no asistió a la marcha, condenó el "resurgimiento insoportable del antisemitismo desenfrenado" en el país. "Una Francia donde nuestros ciudadanos judíos tienen miedo no es Francia", escribió en una carta publicada en el diario Le Parisien. Macron condenó la "confusión" que rodeó la manifestación de este domingo y dijo que algunos políticos la estaban "explotando" para sus propios fines. Por esto no concurrió. El partido de extrema izquierda Francia Insumisa (LFI) boicoteó el acto, al que asistió la ultraderechista Agrupación Nacional (RN). El líder del LFI, Jean-Luc Melenchon, rechazó la marcha como una reunión de "amigos de apoyo incondicional a la masacre" de palestinos. Una manifestación separada contra el antisemitismo que LFI organizó en el oeste de París fue interrumpida por contramanifestantes.

La líder de extrema de RN, Marine Le Pen, se sumó a los manifestantes. Declaró que la marcha también debería servir para oponerse al "fundamentalismo islámico", un tema favorito de su partido. La Agrupación Nacional (RN) fue conocida durante décadas como el Frente Nacional (FN), liderado por su padre Jean-Marie Le Pen , un negacionista del Holocausto. Pero Marine ha forzado un viraje a la moderación del partido, al que le cambió el nombre y su programa. Incluso llegó a expulsar a su padre. Con el objetivo de mostrar que su partido no es el de su padre, Le Pedn dijo que "estamos exactamente donde deberíamos estar" participando en la marcha.

image.png Las pintadas con estrellas de David aparecieron en las casas de muchos judíos franceses a fines de octubre.

Con la excusa de la participación de Le Pen, el líder comunista Fabien Roussel dijo que "no marcharía junto" a RN. Este partido ha sido muy enfático en condenar la ofensiva israelí pero más tibio en su condena del masivo crimen de Hamás. Es un caso típico lo que se designa como "antisionismo", que muchos sospechan que es otro formato del antisemitismo. La izquierda francesa tiene una larga tradición de condena a Israel y solidaridad con los palestinos, incluso con las facciones más violentas.

En cambio, otros partidos de izquierda, así como organizaciones juveniles y de derechos humanos, marcharon en París detrás de una bandera común, separada de la extrema derecha. La primera ministro Borne afirmó en la marcha que "no hay lugar para posturas" en el acto y escribió en X que "esta es una batalla vital para la cohesión nacional". El padre de Borne sobrevivió al campo de exterminio nazi de Auschwitz en Polonia ocupada. Pero esa terrible experiencia lo dejó traumado y se suicidó cuando ella tenía 11 años.

Entre la larga lista de actos antisemitas recientes, los fiscales de París están investigando uno ocurrido el 31 de octubre, cuando viviendas y edificios de la ciudad y los suburbios fueron pintados con docenas de estrellas de David. Los graffiti, que evocaron de inmediato la ocupación nazi de París durante la Segunda Guerra Mundial y la deportación de judíos a campos de exterminio, fueron ampliamente condenados. Pero para la comunidad judía francesa el episodio fue aterrador y a la vez esperable, dado el clima de miedo en el que viven a diario desde hace años.