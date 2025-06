"Make Iran Great Again": Trump sugiere "cambio de régimen" tras ataques a centrales nucleares

Tan solo unas horas después del operativo militar, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que no están planeando nuevos ataques militares a Irán, e invitó al país a negociar un acuerdo para poner fin a su enriquecimiento de uranio . Por su parte, JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, afirmó: “No estamos en guerra con Irán. Estamos en guerra con el programa nuclear iraní. Y estamos increíblemente agradecidos y orgullosos de los pilotos de la Fuerza Aérea estadounidense que hicieron un trabajo increíble anoche”.

No obstante, luego de las declaraciones de su gabinete, quienes se encargaron de aclarar que "no hay una guerra con Irán" , Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó un comunicado en sus redes sociales donde apeló a un "cambio de régimen" y pidió "hacer Irán grande otra vez".

>> Leer más: Irán reconoció que acepta volver a la mesa de negociación sobre su programa nuclear

De "MAGA" a "MIA": Make Iran Great Again

En su cuenta de Truth Social, una red social con una plataforma y dinámicas muy similar a Twitter, cuyo principal accionista es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos afirmó que el ataque a Irán de este domingo por la madrugada generó "daños monumentales" en las centrales nucleares iraníes.

Embed

En ese mismo marco, Trump insinuó un cambio de régimen para Irán: “No es políticamente correcto usar el término ‘cambio de régimen’, pero si el actual régimen iraní no puede HACER IRÁN GRANDE DE NUEVO, ¿por qué no habría un cambio de régimen?”, expresó en su cuenta de Truth Social.

Embed

El presidente de Estados Unidos cerró su mensaje con las siglas MIGA, en referencia a "Make Iran Great Again" (Hacer Irán Grande de Nuevo), en consonancia con su emblemático lema de campaña, MAGA, que significa "Hacer Estados Unidos Grande de Nuevo".

El ataque de Estados Unidos a las centrales nucleares iraníes

En un contexto de máxima tensión internacional, el gobierno de Estados Unidos confirmó este domingo que lanzó una ofensiva militar contra Irán con el objetivo de destruir tres instalaciones clave del programa nuclear de ese país. La operación, realizada el sábado por la noche, fue anunciada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien advirtió que Washington actuará “con rapidez y decisión” si Teherán decide responder con represalias.

En una conferencia de prensa conjunta con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, Hegseth aseguró que el operativo fue cuidadosamente planeado durante meses, a la espera de la orden del presidente Donald Trump. “Las ambiciones nucleares de Irán han sido destruidas”, afirmó el funcionario, y sostuvo que el accionar se inscribe en el principio de “paz a través de la fuerza”.

>> Leer más: Israel e Irán no cesan en sus ataques sin atender los llamamientos a un alto el fuego

Según el Pentágono, se utilizaron 75 armas guiadas de precisión en una operación que no fue detectada por los sistemas de defensa iraníes. Todos los misiles alcanzaron sus objetivos, indicó Caine, quien resaltó la eficacia del dispositivo militar estadounidense.

Hegseth insistió en que la acción no fue dirigida contra el pueblo iraní ni buscó un cambio de régimen en el país persa. “La operación no tuvo como objetivo a las tropas iraníes ni al pueblo. Esto es una advertencia clara de que no toleraremos una amenaza a nuestra seguridad ni la proliferación nuclear”, declaró.

La respuesta militar de EE.UU. ocurre tras un aumento de la tensión bilateral y representa la ofensiva más significativa contra el programa nuclear iraní en los últimos años. Por su parte, el presidente Trump lanzó un mensaje categórico: “Si la paz no llega rápido, habrá más ataques”.

Aunque desde Teherán aún no hubo una respuesta oficial, se espera que la situación escale en las próximas horas. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación la posibilidad de una nueva escalada bélica en Medio Oriente.

El conflicto entre ambos países se intensificó desde que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear en 2018 y recrudeció las sanciones contra Irán. Ahora, la destrucción de las instalaciones nucleares abre un nuevo capítulo en una disputa de largo alcance con consecuencias imprevisibles.