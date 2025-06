Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares de Irán y advirtió que responderá con "rapidez y decisión"

El secretario de Defensa de Estados Unidos aseguró que la operación no tuvo como objetivo a la población iraní ni buscó un cambio de régimen. Trump amenazó con nuevos ataques si no se restablece la paz.

Según el Pentágono, se utilizaron 75 armas guiadas de precisión en una operación que no fue detectada por los sistemas de defensa iraníes. Todos los misiles alcanzaron sus objetivos, indicó Caine, quien resaltó la eficacia del dispositivo militar estadounidense.

Hegseth insistió en que la acción no fue dirigida contra el pueblo iraní ni buscó un cambio de régimen en el país persa. “La operación no tuvo como objetivo a las tropas iraníes ni al pueblo. Esto es una advertencia clara de que no toleraremos una amenaza a nuestra seguridad ni la proliferación nuclear”, declaró.

La respuesta militar de EE.UU. ocurre tras un aumento de la tensión bilateral y representa la ofensiva más significativa contra el programa nuclear iraní en los últimos años. Por su parte, el presidente Trump lanzó un mensaje categórico: “Si la paz no llega rápido, habrá más ataques”.

Aunque desde Teherán aún no hubo una respuesta oficial, se espera que la situación escale en las próximas horas. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación la posibilidad de una nueva escalada bélica en Medio Oriente.

El conflicto entre ambos países se intensificó desde que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear en 2018 y recrudeció las sanciones contra Irán. Ahora, la destrucción de las instalaciones nucleares abre un nuevo capítulo en una disputa de largo alcance con consecuencias imprevisibles.