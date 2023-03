Las lluvias e inundaciones en Perú hacen temer el retorno de El Niño

Lluvias torrenciales y un huracán dejaron desde enero más de 50 muertos y 50.000 afectados. El fenómeno continua y podría ser la antesala del retorno de El Niño, según los científicos peruanos. Si bien Perú está en temporada de lluvias, la intensidad y la inusual presentación de un huracán agravaron la situación, al punto de desplazar a la crisis política como centro de preocupación. El gobierno declaró la emergencia en 160 provincias de un total de 196, dado que las inundaciones torrenciales (llamadas “huaicos”) no dejan de suceder.

La presidenta interina Dina Boluarte, quien indicó que las lluvias y el huracán o ciclón “Yaku” dejaron además 1.300 casas destruidas, 50.000 personas afectadas y 640 kilómetros de rutas dañados, admitió las limitaciones del Estado para enfrentar la situación. La temporada de lluvias era previsible, pero el huracán “Yaku” decididamente no: hace más de 40 años que Perú no sufría el castigo de este tipo de tormenta. “No tenemos maquinarias, no tenemos motobombas”, lamentó Boluarte en la ciudad norteña de Tumbes.