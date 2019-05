"La intervención militar no es válida en Venezuela"

Helga Schmidt, secretaria general del Servicio Exterior de la Unión Europea, remarcó ayer en Buenos Aires que una convocatoria a elecciones libres es la única salida para la crisis venezolana ya que la intervención militar que elucubra Estados Unidos no es una opción.

"No creemos en soluciones militares porque involucran mucho sufrimiento humano", respondió Schmid a un grupo de periodistas locales. "Queremos llegar a una solución diplomática negociada. Y esto es también el objetivo del Grupo de Lima. Por eso estamos cooperando estrechamente con ellos. Pero una intervención militar no resolvería la cuestión", agregó.

La Unión Europea se convirtió en un negociador clave en el conflicto venezolano. Su misión estuvo la semana pasada negociando con Nicolás Maduro y con la oposición para tratar de acordar la convocatoria a elecciones libres. No hubo demasiados avances por la resistencia del chavismo.

Schnid dijo que la Unión Europea (UE) "no es neutral" con respecto a la situación donde el régimen de Maduro "no tiene legitimidad", afirmó la número dos de la diplomacia de ese bloque regional.

Considerada vicecanciller de la UE, Schmid subrayó que ese organismo está "comprometido" con una solución democrática.

Asimismo, relativizó la posibilidad de aumentar las sanciones aplicadas a funcionarios chavistas y remarcó que "el foco" del organismo está puesto en el Grupo Internacional de Contacto (GIC) que encabeza la UE e integran ocho países europeos y cuatro latinoamericanos.

"Sanciones hemos impuesto; no son económicas porque no queremos afectar a la población, están específicamente dirigidas a alguien; se puede hacer más pero hay que decidirlo entre los 28 países (de la UE); el foco está puesto en el GIC", indicó.

Pero "no somos neutrales, sostenemos que el régimen de Maduro no tiene legitimidad y el único poder legítimo es la Asamblea Nacional (AN, parlamento), y estamos liderando esfuerzos, enfocándonos en dos cosas: la ayuda humanitaria y generar un espacio internacional lo más amplio posible", señaló Schmid.

"La UE ha hecho mucho para brindar apoyo, principalmente financiero, y trabajamos mucho con donantes para asegurarnos de que la ayuda humanitaria llegara a Venezuela y fuera distribuida entre quienes realmente la necesitaban", sostuvo.

Asimismo, dijo que la UE "no media" entre las partes del conflicto y eso es lo que la diferencia de iniciativas como la encarada por el gobierno de Noruega, que días atrás admitió negociaciones con delegados del chavismo y la oposición.

Schmid aseguró que esos objetivos son "los mismos" que tiene el Grupo de Lima, con el que la UE y el GIC mantienen contacto frecuente, lo mismo que "con Estados Unidos, Rusia, China y otros países".

diplomática. Schmid ayer al hablar con periodistas de nuestro país.