Así, los "Cinquestelle" votaron online y le dijeron que sí al gobierno de Draghi. Los votantes del M5E, a través de la plataforma Rousseau, han expresado su voto sobre un futuro gobierno de Draghi. Votaron 74.537: de ellos, el 59,3% ha votado a favor, lo que equivale a 44.177 votos. Las "urnas" permanecieron abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde: los resultados estuvieron disponibles una hora después del cierre de la votación. Ventajas de la demoracia online.

"La democracia del Movimiento pasa por el voto de los afiliados, que es vinculante", recordó el jefe político del M5, Vito Crimi, al comentar la votación sobre la plataforma Rousseau. "El trabajo más difícil ahora será expresar este mandato que los miembros nos han dado. Estamos listos para ponernos a trabajar y a disposición del presidente de turno", dijo el jefe político del M5 agradeciendo "a los más de 70 mil votantes".

"La responsabilidad es el precio de la grandeza. Hoy nuestros afiliados han vuelto a demostrar una gran madurez, lealtad a las instituciones y sentido de pertenencia al país. En uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia reciente, el Movimiento 5 Estrellas elige el camino del coraje y la participación, pero sobre todo elige la vía europea, elige un conjunto de valores y derechos de los que todos nos beneficiamos cada día y tras los cuales, desgraciadamente no pocas veces, se esconden el egoísmo y el personalismo." escribió Luigi Di Maio, ex vice premier y uno de los líderes del M5E. Di Maio, no hace falta decirlo, es partidario de Europa y de formar gobierno con Draghi. Creció en estos años al calor de la etapa post-Grillo, signada por la participación en el Gobierno luego de ganar las elecciones nacionales en marzo de 2018. Con apenas 31 años Di Maio fue vicepremier en un gobierno compartido con La Liga y liderado por Conte, entonces un desconocido abogado especializado en derecho empresarial.

"Todavía no tengo noticias de Grillo. Ahora le llamaré". Así respondió el presidente de la Asociación Rousseau, que gestiona la plataforma en la que hoy se votó, Davide Casaleggio, a quienes le preguntaron si ya había telefoneado a Beppe Grillo. Sobre "las valoraciones políticas, me remito a los órganos políticos del Movimiento 5 Estrellas", sostuvo Casaleggio, quien no quiso responder a quienes le preguntaron por su voto. "Estoy muy contento de que, también esta vez, hayamos conseguido sintetizar la voluntad del Movimiento 5 Estrellas con la plataforma Rousseau, para hacer que miles de personas expresen su voluntad de iniciar este gobierno", dijo Casaleggio. "Es algo que sólo ocurre con los M5E en Italia -añadió-. En otros partidos lo deciden cuatro o cinco personas". Destacó así el carácter único del movimiento en el panorama político italiano, dominado por los partidos tradicionales.

"Esta elección es una asunción de responsabilidad y marca la apertura de una nueva etapa en esta legislatura", escribió el presidente de la Cámara, Roberto Fico.