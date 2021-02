Italia: el economista Draghi, en busca de los apoyos para formar gobierno

Draghi, ex titular del Banco Central Europeo, busca los aliados suficientes para recibir el "voto de confianza" del Parlamento.

El economista italiano Mario Draghi inició este jueves una serie de reuniones con los partidos políticos del país para buscar el apoyo parlamentario que necesita de cara a la formación de un nuevo Gobierno, como le encargó el presidente Sergio Mattarella. Las rondas se prolongongarán hasta el sábado. La candidatura de Draghi es una iniciativa de Mattarella ante el bloqueo de la del premier renunciante Giuseppe Conte. La crisis se precipitó cuando en diciembre pasado el pequeño pero decisivo partido Italia VIva que responde al ex premier Matteo Renzi, se apartó del Ejecutivo. La jugada de Renzi fue muy criticada en Italia, por ignorar la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país. Pero entonces Mattarella sacó su as de la manga: el ex presidente del Banco Central Europeo, una figura muy respetada por casi todo el arco político.La centroderecha de Silvio Berlusconi ya anticipó su apoyo, y de manera matizada varios de los partidos claves en la coalición saliente, como el centroizquierdista Partido Democrático (PD) y el Movimiento 5 Estrellas (M5E). Solo los populistas de derecha de La Liga y la extrema izquierda, hoy muy limitada electoralmente, se oponen abiertamente a Draghi.