Guerra en Gaza: Hamás entregó a Israel los cuerpos de la familia argentina Bibas

Se trata de la esposa e hijos de Yarden Bibas, de los que no se sabía su paradero al momento de la liberación de este. También se entregó un cuarto cadáver, de un hombre de 83 años.

Hamás había puesto a disposición de la Cruz Roja momentos antes los cuerpos, que corresponden supuestamente a tres miembros de la familia de ascendencia argentina y peruana Bibas (Shiri Silberman, la madre, y Ariel y Kfir, sus hijos, secuestrados con 4 años y 9 meses respectivamente), así como de Oded Lifshitz.

Todos ellos fueron capturados en el kibutz Nir Oz durante el ataque de los milicianos palestinos del 7 de octubre de 2023, en el que casi 1.200 personas murieron y otras 251 fueron secuestradas en territorio israelí. Antes de salir de Gaza, el Ejército celebró una ceremonia dentro del enclave cuando recibió los cuerpos de manos de la Cruz Roja junto a miembros de la familia.

Según el diario israelí Haaretz, cuando las fuerzas armadas recibieron los ataúdes los escanearon para comprobar que las cerraduras podrían abrirse adecuadamente en el centro forense.

La historia de los Bibas, la familia argentina secuestrada y asesinada por Hamas

La embajada argentina había anunciado la entrega de los cuerpos, este miércoles en un comunicado. De todos los secuestrados, se trata de un caso que impactó con mayor crudeza ya que la familia había estado cautiva sin saberse mucho.

El 1° de febrero de este año, después de 484 días de cautiverio, el padre de los niños fue liberado en una instalación del ejército cerca de Re’im, pero sin saberse en ese momento qué pasaría con su esposa e hijos. El momento de la captura fue grabado por los propios terroristas y subido a las redes sociales.

En el video se ve a la mujer desesperada con dos niños pelirrojos en brazos. Hombres armados y encapuchados rodean a la familia Silberman Bibas hasta que la cámara baja abruptamente y se corta.

Israel confirmó que Hamás entregará los cuerpos de los argentinos Shiri, Ariel y Kfir Bibas

Fue el el jefe de la delegación negociadora de Hamás, Jalil al Haya, quien informó al respecto al gobierno israelí. Además, aseguró que la próxima semana serán entregados los otros cuatro cuerpos restantes de la primera fase del alto al fuego.

Netanyahu había anunciado este miércoles temprano que "mañana será un día muy difícil para el Estado de Israel, un día impactante, un día de duelo". Más tarde, confirmó la noticia.

"En estos momentos difíciles, nuestros corazones están con las familias en duelo. Seguiremos proporcionando actualizaciones fiables según sea necesario y pedimos que se abstengan de difundir rumores o información no oficial", manifestó la oficina del primer ministro.

Museo del Holocausto de Buenos Aires exige el regreso de todos los rehenes

A través de un comunicado, el Museo del Holocausto de Buenos Aires manifestó su “indignación” por la confirmación de la muerte de Shiri, Ariel y Kfir Bibas y Oded Lifschitz.

“Las imágenes de la entrega de los cuerpos, al igual que las del 7 de octubre de 2023, nos recuerdan otras que nunca creíamos volver a ver después del fin de la Segunda Guerra Mundial. El Hamás replica el objetivo nazi de exterminar a los judíos, ahora en el siglo XXI”, indicó la institución en un parte de presa.

Marcelo Mindlin, presidente del Museo del Holocausto, afirmó que: "Hoy el mundo ha sido testigo de las desgarradoras imágenes que revelan la monstruosidad de Hamas, una organización cuyo accionar no solo representa un ataque brutal contra la comunidad judía, sino contra toda la humanidad. La entrega de los cuerpos de la familia Bibas refleja la crueldad y el horror del terrorismo. No hay justificación para estos actos y reafirma que no debemos ceder ante la barbarie. Es fundamental honrar la memoria de Ariel, Kfir, Shiri y Oded, y exigir el regreso de todos los rehenes aún cautivos en Gaza".

El museo reiteró su condena al accionar terrorista de Hamás, expresó su solidaridad con las familias y seres queridos de las víctimas y exigió el “regreso de todos los rehenes que aún siguen en cautiverio”.