De izquierda a derecha, Anthony Ippolito, Peter Farrelly y Christian Baha posan durante la sesión fotográfica de la película "Play Rocky", en el Festival de Cine de Roma, en Roma, el lunes 19 de octubre de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)
Soldados israelíes junto a un palestino herido que yace en una carretera después de que los soldados le dispararan tras un ataque de colonos contra palestinos que cosechaban aceitunas en la aldea ocupada de Abu Falah en Cisjordania, el viernes 16 de octubre de 2026. (Foto AP/Leo Correa)
Un automóvil arde en la plaza de la República durante una protesta contra el aumento del costo de vida —que se suma a las reivindicaciones de los estudiantes— en París, el sábado 17 de octubre de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)
Bomberos trabajan para sofocar un incendio en una casa que está en llamas durante el incendio «Norte», el viernes 16 de octubre de 2026, en San Juan Capistrano, California. (Foto AP/Jae C. Hong)
Partidarios del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección, observan la actuación del cantante Caetano Veloso durante un mitin, una semana antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Río de Janeiro, Brasil, el domingo 18 de octubre de 2026. (Foto AP/Silvia Izquierdo)
El japonés Ryosuke Doi compite en las anillas durante la ronda de clasificación masculina en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Róterdam, Países Bajos, el sábado 17 de octubre de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)
Gael Monfils regresa ante Andrey Kuznetsov durante la cuarta ronda del Abierto de Australia, el lunes 25 de enero de 2026, en Melbourne. (Foto AP/Andrew Brownbill)
Manifestantes con máscaras antigás participan en una protesta antigubernamental en Tirana, Albania, el lunes 19 de octubre de 2026. (Foto AP/Boris Grdanoski)
Un colono israelí armado camina junto a soldados mientras se impide a los palestinos continuar con la recolección de aceitunas en la localidad de Deir Abu Mashal, en Cisjordania, el lunes 19 de octubre de 2026. (Foto AP/Leo Correa)
Nuria Isanda, de 75 años, enseña a turistas a preparar y presentar platos tradicionales españoles durante un taller de cocina en Grandmas Cooking, en Barcelona, España, el miércoles 14 de octubre de 2026. (Foto AP/Emilio Morenatti)
Un agente de la policía antidisturbios se enfrenta a un manifestante durante una protesta antigubernamental en Tirana, Albania, el lunes 19 de octubre de 2026. (Foto AP/Boris Grdanoski)
Maiana Prat, de Francia, compite en salto de potro durante la ronda de clasificación femenina del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Rotterdam, Países Bajos, el lunes 19 de octubre de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)
Gente monta en una camioneta en un cortejo fúnebre por un oficial hutí en Saná, Yemen, el sábado 17 de octubre de 2026. El cartel en árabe dice "Mártir Mazen Abdallah". (AP Foto/Osamah Abdulrahman)
El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump caminan hacia un evento sobre la salud de la mujer en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el lunes 19 de octubre de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
Estudiantes participan en la tradicional guerra de espuma del «Raisin Monday» en el césped de St Salvator's Lower College, en la Universidad de St Andrews, el lunes 19 de octubre de 2026. (Jane Barlow/The Press Association vía AP)