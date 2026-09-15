Allison Janney (izquierda) recibe el premio a la mejor actriz de reparto en una serie dramática por "The Diplomat" durante la 78.ª edición de los premios Emmy, el lunes 14 de septiembre de 2026, en el Peacock Theater de Los Ángeles. Emmy Rossum observa desde la derecha. (Foto AP/Chris Pizzello)
Un manifestante es escoltado tras enfrentamientos con la policía antidisturbios durante una protesta de agricultores en Bucarest, Rumanía, el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Vadim Ghirda)
Manifestantes se pelean con la policía antidisturbios durante una protesta de agricultores en Bucarest, Rumania, el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Vadim Ghirda)
El príncipe Guillermo de Gran Bretaña —conocido también como duque de Cornualles mientras se encuentra en dicho condado— saluda a miembros del público durante una visita a Princetown, en Dartmoor (Inglaterra), el martes 15 de septiembre de 2026. (Aaron Chown/PA vía AP)
Un pescador transporta su captura, que incluye tiburones martillo, a tierra firme en el mercado de pescado de Sirah, en Adén (Yemen), el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Abdulnasser Alseddik)
Un hombre armado pasa junto a un niño en el mercado de pescado de Sirah, en Adén (Yemen), el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Abdulnasser Alseddik)
El crucero italiano Costa Serena, que alojará a hasta 5.000 funcionarios y atletas con motivo de los Juegos Asiáticos, llega a un puerto de Nagoya, en el centro de Japón, el martes 15 de septiembre de 2026. (Kazushi Kurihara/Kyodo News vía AP)
Arjun Sethi, co-CEO de Kraken, habla mientras el presidente Donald Trump escucha en un evento en la Casa Blanca en Washington, el 19 de agosto del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)
Devotos ofrecen oraciones a orillas del río Bagmati al finalizar el festival Teej, de tres días de duración, durante el cual las mujeres hindúes ayunan durante el día y rezan por la larga vida de sus maridos, Katmandú, Nepal. Fotografía: Prakash Mathema/AFP/Getty Images
Paracaidistas del ejército estadounidense saltan de un avión C-130J Super Hercules de la USAF durante un ejercicio aéreo conjunto, Hokkaido, Japón. Fotografía: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images
Simpatizantes corean consignas mientras trasladan el cuerpo de Ahmed al-Batsh, comandante de las Brigadas al-Qassam —el brazo militar de Hamás—, para su sepultura tras ser asesinado por un ataque aéreo israelí contra su vehículo, Gaza. Fotografía: Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images
Un pastor se encuentra frente a una fila de policías antidisturbios durante una protesta de agricultores en Bucarest, Rumanía, el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)