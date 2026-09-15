El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo
15 de septiembre 2026 · 13:15hs
Allison Janney (izquierda) recibe el premio a la mejor actriz de reparto en una serie dramática por "The Diplomat" durante la 78.ª edición de los premios Emmy, el lunes 14 de septiembre de 2026, en el Peacock Theater de Los Ángeles. Emmy Rossum observa desde la derecha. (Foto AP/Chris Pizzello)

Allison Janney (izquierda) recibe el premio a la mejor actriz de reparto en una serie dramática por "The Diplomat" durante la 78.ª edición de los premios Emmy, el lunes 14 de septiembre de 2026, en el Peacock Theater de Los Ángeles. Emmy Rossum observa desde la derecha. (Foto AP/Chris Pizzello)

Un manifestante es escoltado tras enfrentamientos con la policía antidisturbios durante una protesta de agricultores en Bucarest, Rumanía, el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Vadim Ghirda)

Un manifestante es escoltado tras enfrentamientos con la policía antidisturbios durante una protesta de agricultores en Bucarest, Rumanía, el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Vadim Ghirda)

Manifestantes se pelean con la policía antidisturbios durante una protesta de agricultores en Bucarest, Rumania, el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Vadim Ghirda)

Manifestantes se pelean con la policía antidisturbios durante una protesta de agricultores en Bucarest, Rumania, el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Vadim Ghirda)

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña —conocido también como duque de Cornualles mientras se encuentra en dicho condado— saluda a miembros del público durante una visita a Princetown, en Dartmoor (Inglaterra), el martes 15 de septiembre de 2026. (Aaron Chown/PA vía AP)

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña —conocido también como duque de Cornualles mientras se encuentra en dicho condado— saluda a miembros del público durante una visita a Princetown, en Dartmoor (Inglaterra), el martes 15 de septiembre de 2026. (Aaron Chown/PA vía AP)

Un pescador transporta su captura, que incluye tiburones martillo, a tierra firme en el mercado de pescado de Sirah, en Adén (Yemen), el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Abdulnasser Alseddik)

Un pescador transporta su captura, que incluye tiburones martillo, a tierra firme en el mercado de pescado de Sirah, en Adén (Yemen), el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Abdulnasser Alseddik)

Un hombre armado pasa junto a un niño en el mercado de pescado de Sirah, en Adén (Yemen), el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Abdulnasser Alseddik)

Un hombre armado pasa junto a un niño en el mercado de pescado de Sirah, en Adén (Yemen), el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Abdulnasser Alseddik)

El crucero italiano Costa Serena, que alojará a hasta 5.000 funcionarios y atletas con motivo de los Juegos Asiáticos, llega a un puerto de Nagoya, en el centro de Japón, el martes 15 de septiembre de 2026. (Kazushi Kurihara/Kyodo News vía AP)

El crucero italiano Costa Serena, que alojará a hasta 5.000 funcionarios y atletas con motivo de los Juegos Asiáticos, llega a un puerto de Nagoya, en el centro de Japón, el martes 15 de septiembre de 2026. (Kazushi Kurihara/Kyodo News vía AP)

Arjun Sethi, co-CEO de Kraken, habla mientras el presidente Donald Trump escucha en un evento en la Casa Blanca en Washington, el 19 de agosto del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)

Arjun Sethi, co-CEO de Kraken, habla mientras el presidente Donald Trump escucha en un evento en la Casa Blanca en Washington, el 19 de agosto del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)

Devotos ofrecen oraciones a orillas del río Bagmati al finalizar el festival Teej, de tres días de duración, durante el cual las mujeres hindúes ayunan durante el día y rezan por la larga vida de sus maridos, Katmandú, Nepal. Fotografía: Prakash Mathema/AFP/Getty Images

Devotos ofrecen oraciones a orillas del río Bagmati al finalizar el festival Teej, de tres días de duración, durante el cual las mujeres hindúes ayunan durante el día y rezan por la larga vida de sus maridos, Katmandú, Nepal. Fotografía: Prakash Mathema/AFP/Getty Images

Paracaidistas del ejército estadounidense saltan de un avión C-130J Super Hercules de la USAF durante un ejercicio aéreo conjunto, Hokkaido, Japón. Fotografía: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

Paracaidistas del ejército estadounidense saltan de un avión C-130J Super Hercules de la USAF durante un ejercicio aéreo conjunto, Hokkaido, Japón. Fotografía: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

Simpatizantes corean consignas mientras trasladan el cuerpo de Ahmed al-Batsh, comandante de las Brigadas al-Qassam —el brazo militar de Hamás—, para su sepultura tras ser asesinado por un ataque aéreo israelí contra su vehículo, Gaza. Fotografía: Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images

Simpatizantes corean consignas mientras trasladan el cuerpo de Ahmed al-Batsh, comandante de las Brigadas al-Qassam —el brazo militar de Hamás—, para su sepultura tras ser asesinado por un ataque aéreo israelí contra su vehículo, Gaza. Fotografía: Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images

Un pastor se encuentra frente a una fila de policías antidisturbios durante una protesta de agricultores en Bucarest, Rumanía, el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)

Un pastor se encuentra frente a una fila de policías antidisturbios durante una protesta de agricultores en Bucarest, Rumanía, el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)

Donald Trump salió al cruce tras las fuertes advertencias sobre el futuro de la Inteligencia Artificial

Donald Trump rechazó limitar la inteligencia artificial y denunció una "conspiración enfermiza"

el ex primer ministro boris johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones

El ex primer ministro Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones

Noticias relacionadas
Emotivo homenaje en Nueva York por un nuevo aniversario del atento del 11 de septiembre del 2001

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas

la esposa de nicolas maduro pidio que se le otorgue arresto domiciliario

La esposa de Nicolás Maduro pidió que se le otorgue arresto domiciliario

Trump promete un dividendo por 5.000 dólares a cada estadounidense adulto si los republicanos ganan las intermedias

Plan Platita de Trump: promete 5.000 dólares a cada adulto si gana la elección

el primer ministro de singapur aumento su sueldo a 230 mil dolares mensuales

El primer ministro de Singapur aumentó su sueldo a 230 mil dólares mensuales

Ver comentarios

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales ocurridos en 2023

Un juicio oral abordó el homicidio al voleo de Laureano Cardozo, quien fue baleado mientras paseaba a su perra, y dos atentados a destacamentos policiales

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales ocurridos en 2023
Impactante accidente en los Juegos Suramericanos: una ciclista uruguaya chocó contra una valla en Rafaela
Juegos Suramericanos

Impactante accidente en los Juegos Suramericanos: una ciclista uruguaya chocó contra una valla en Rafaela

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión
Policiales

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: es la condena más alta por un siniestro vial en la provincia de Santa Fe
Policiales

Tragedia en la costanera: es la condena más alta por un siniestro vial en la provincia de Santa Fe

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez
Ovación

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y más de 15 premios en sorteos
Juegos Suramericanos

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y más de 15 premios en sorteos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez que fue operado de urgencia en Rosario

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez que fue operado de urgencia en Rosario

Una camioneta explotó al entrar a un campo minado entre Chile y Perú

Una camioneta explotó al entrar a un campo minado entre Chile y Perú

Lo más importante
Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales ocurridos en 2023
Policiales

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales ocurridos en 2023

Impactante accidente en los Juegos Suramericanos: una ciclista uruguaya chocó contra una valla en Rafaela

Impactante accidente en los Juegos Suramericanos: una ciclista uruguaya chocó contra una valla en Rafaela

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: es la condena más alta por un siniestro vial en la provincia de Santa Fe

Tragedia en la costanera: es la condena más alta por un siniestro vial en la provincia de Santa Fe

Ovación
Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Impactante accidente en los Juegos Suramericanos: una ciclista uruguaya chocó contra una valla en Rafaela

Impactante accidente en los Juegos Suramericanos: una ciclista uruguaya chocó contra una valla en Rafaela

El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El partido por la Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes se adelanta una hora

El partido por la Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes se adelanta una hora

Policiales
Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con Mujeres Activas en su jornada inaugural
La Región

Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con "Mujeres Activas" en su jornada inaugural

Mal día para L-Gante: le allanaron la casa y se quedó afuera de MasterChef
Zoom

Mal día para L-Gante: le allanaron la casa y se quedó afuera de "MasterChef"

Lo balearon en una pierna cuando se dirigía a un kiosco en zona norte
Policiales

Lo balearon en una pierna cuando se dirigía a un kiosco en zona norte

Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina: la canasta de crianza aumentó más que la inflación
Economía

Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina: la canasta de crianza aumentó más que la inflación

Este martes se conoce el veredicto por la tragedia en la costanera central
Policiales

Este martes se conoce el veredicto por la tragedia en la costanera central

Recta final para la reapertura de otro bar en el Parque España

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Recta final para la reapertura de otro bar en el Parque España

Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste
La Ciudad

Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste

El sobreendeudamiento y el derecho a empezar de nuevo
En foco

El sobreendeudamiento y el derecho a empezar de nuevo

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé
Policiales

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás
Policiales

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Granos gruesos: una apuesta a los mejores efectos de El Niño

Por Alvaro Torriglia
Crónicas de campaña

Granos gruesos: una apuesta a los mejores efectos de El Niño

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida
Juegos Suramericanos

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida

Un tuit libertario, los Juegos y la masculinidad frágil

Por Facundo Borrego
Política

Un tuit libertario, los Juegos y la masculinidad frágil

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña
Policiales

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña

El tiempo en Rosario: martes con un poco de sol y una máxima de 20º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con un poco de sol y una máxima de 20º

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja
Policiales

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Newells define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó
Ovación

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó