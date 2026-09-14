Donald Trump rechazó limitar la inteligencia artificial y denunció una "conspiración enfermiza"

El presidente de Estados Unidos cuestionó los pedidos de las empresas tecnológicas para limitar la IA y advirtió por la ventaja que podría obtener China

Donald Trump salió al cruce tras las fuertes advertencias sobre el futuro de la Inteligencia Artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , rechazó los pedidos para desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y cuestionó las iniciativas que buscan establecer nuevos límites para esta tecnología.

El mandatario denunció una supuesta conspiración contra la inteligencia artificial y los centros de datos y sostuvo que cualquier restricción podría favorecer a China en la competencia tecnológica global.

La discusión tomó fuerza después de que distintos referentes de la industria plantearan advertencias sobre seguridad, responsabilidad legal y seguridad nacional frente al avance de los sistemas de inteligencia artificial.

En ese contexto, Trump publicó en su red Truth Social: "¡El único control o 'salvaguarda' que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos cuenta con ello de sobra ! La administración Trump ha impedido que la 'gente' de la IA haga 'cosas' malas o potencialmente dañinas, como Dario [Amodei], de Anthropic, quien ahora finge ser un ‘angelito perfecto’, ¡y seguiremos haciéndolo!".

El presidente estadounidense sostuvo que establecer barreras legales o regulatorias para la innovación en inteligencia artificial podría debilitar la posición estratégica de Estados Unidos frente a sus competidores.

En su publicación, Trump afirmó: "¡Ya disponemos de un enorme poder penal y regulador sobre estas empresas! Existe una conspiración enfermiza contra la IA y los centros de datos, y el único que se alegra de ello es China".

El mandatario consideró que la competencia tecnológica entre Washington y Beijing resulta decisiva para el futuro liderazgo mundial: "¡Quien gane la carrera de la IA, gana! Llevamos ventaja sobre China y sobre todos los demás, y seguiremos haciéndolo. ¡Que se anden con cuidado los teóricos de la conspiración, los autores de actos de traición, los traidores y los filtradores! ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente Donald J. Trump".

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Las advertencias sobre la inteligencia artificial

El cruce entre Trump y Amodei surgió después de que el responsable de Anthropic publicara un extenso ensayo en X en el que pidió a las empresas de inteligencia artificial reducir el ritmo al que desarrollan las capacidades de sus modelos.

Amodei propuso un plan de tres pasos para establecer un ritmo de desarrollo de los sistemas de IA más avanzados y evaluar los riesgos asociados con su evolución.

El CEO de Anthropic alertó sobre la posibilidad de que agentes de IA con capacidades superiores controlen internet mediante una red persistente de equipos comprometidos en un plazo de entre seis y 12 meses y provoquen daños por cientos de miles de millones de dólares.

Según el ejecutivo, un escenario de esas características podría generar perjuicios de cientos de miles de millones de dólares.

Amodei también sostuvo que un liderazgo chino en inteligencia artificial representaría un grave peligro para Estados Unidos y el mundo. Por ese motivo, pidió mantener las restricciones a la venta de chips de IA de última generación y equipos para su fabricación a China.

Este planteo del CEO de Anthropic recibió el respaldo de otros dos referentes de la industria, como lo son Elon Musk, responsable de xAI, y Sam Altman, CEO de OpenAI.