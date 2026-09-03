Un bombero camina entre los escombros de un almacén farmacéutico destruido tras los ataques con drones rusos en las afueras de Kiev, Ucrania, el jueves 3 de septiembre de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)
El secretario de Estado, Marco Rubio, interviene durante un acto celebrado el jueves 3 de septiembre de 2026 en Washington, en el ahora llamado Instituto de la Paz Donald J. Trump. (Foto AP/Jacquelyn Martin)
Un militar ucraniano llora junto al ataúd del soldado caído Danyil Smyrnov, de 21 años, quien murió en combate en el frente, durante la ceremonia fúnebre en Kiev, Ucrania, el jueves 3 de septiembre de 2026. (Foto AP/Alex Babenko)
El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron salen tras reunirse con el primer ministro británico Andy Burnham en el número 10 de Downing Street, en Londres, el jueves 3 de septiembre de 2026. (Foto AP/Alberto Pezzali)
Un hombre posa para una fotografía con las montañas Wudang de fondo, provincia de Hubei, China, jueves 3 de septiembre de 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)
Un sacerdote taoísta baja las escaleras cerca del Salón Dorado en las montañas de Wudang, provincia de Hubei, China, el jueves 3 de septiembre de 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)
El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron llegan a Downing Street número 10, en Londres, el jueves 3 de septiembre de 2026, para una reunión bilateral con el primer ministro británico Andy Burnham. (Leon Neal/Pool Photo vía AP)
Domhnall Gleeson, Rooney Mara, el director Werner Herzog, Kate Mara y Orlando Bloom posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película "Bucking Fastard" durante la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el jueves 3 de septiembre de 2026. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)
Servicios de emergencia trabaja para extinguir un incendio en almacenes de productos farmacéuticos luego de un ataque aéreo ruso cerca de Kiev, Ucrania, el 3 de septiembre de 2026. (Foto AP/EIgnatius Ivlev-Yorke)
Un residente huye de su coche en llamas tras un ataque con un dron FPV ruso en Kramatorsk, región de Donetsk, Ucrania, el miércoles 2 de septiembre de 2026. (Iryna Rybakova/93.ª Brigada Mecanizada de Ucrania vía AP)
Sam Rockwell posa para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película 'Wild Horse Nine' durante la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el jueves 3 de septiembre de 2026. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast (izquierda), y el presidente de Argentina, Javier Milei, caminan frente al Palacio de La Moneda en Santiago de Chile, el jueves 3 de septiembre de 2026. (Foto AP/Esteban Felix)
Un tanque de almacenamiento de petróleo dañado en el lago Maracaibo en Cabimas, Venezuela, el 2 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Rooney Mara (izquierda) y Kate Mara posan para los fotógrafos en la alfombra roja de la película 'Bucking Fastard' durante la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el jueves 3 de septiembre de 2026. (Foto de Millie Turner/Invision/AP)
Familiares y amigos rinden homenaje al soldado Danyil Smyrnov, de 21 años, quien murió en combate, durante el minuto de silencio en la Plaza de la Independencia, Kiev, Ucrania, el jueves 3 de septiembre de 2026. (Foto AP/Alex Babenko)