Un trabajador lava el emblemático monumento a Bohdan Khmelnytsky, líder del siglo XVII de los antiguos cosacos ucranianos y símbolo nacional, tras ser retirado de los sacos de arena que lo protegían desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en Kiev, Ucrania, el jueves 20 de agosto de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)
Aimee Breault, de Acushnet, Massachusetts, transmite en vivo mientras se une a una manifestación en apoyo de Lindsay Clancy frente al Tribunal Superior de Plymouth, donde Clancy está siendo juzgada en relación con la muerte de sus tres hijos, el jueves 20 de agosto de 2026, en Plymouth, Massachusetts. (Foto AP/Josh Reynolds)
Soldados participantes en maniobras militares en Yilan, en el noreste de Taiwán, el 10 de agosto del 2026. (AP foto/Chiang Ying-ying, Pool)
El director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Carl Skau (en el centro), se reúne con mujeres somalíes desplazadas por la sequía en el Centro de Nutrición Feynuus, en las afueras de la capital, Mogadiscio, Somalia, el miércoles 19 de agosto de 2026. (Foto AP/Farah Abdi Warsameh)
El presidente ruso Vladimir Putin pasa junto al Cañón del Zar para asistir a una ceremonia religiosa en las reliquias del Santo Gran Príncipe Dmitry Donskoy, descubiertas durante los trabajos de restauración en la Catedral del Arcángel del Kremlin en Moscú, el jueves 20 de agosto de 2026. (Vyacheslav Prokofiev, Sputnik, Foto del Kremlin vía AP)
El exfutbolista Ronaldinho, flanqueado por el presidente del Ravenna, Igniazio Cipriani, llega al aeropuerto antes de la presentación del equipo de fútbol del Ravenna para la Serie C 2026. Se unirá al club como entrenador técnico y jugará un partido en Ravenna, Italia, el jueves 20 de agosto de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)
Migrantes que cruzaron de Marruecos a España son escoltados por la policía española a refugios temporales tras ser desalojados de una playa en la explanada española de Ceuta el jueves 20 de agosto de 2026. (Foto AP/Antonio Sempere)
Migrantes que cruzaron de Marruecos a España hacen fila para recibir alimentos en una playa del enclave español de Ceuta, España, el miércoles 19 de agosto de 2026. (Foto AP/Antonio Sempere)
Soldados estadounidenses intentan desmontar un puente flotante durante unas maniobras en un río en Yeoncheon, Corea del Sur, cerca de la frontera con Corea del Norte, el jueves 20 de agosto de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon)
El guardia de seguridad del estacionamiento, Oleksandr Hnatiuk, de 57 años, fuma un cigarrillo frente a la caseta donde resultó herido durante un ataque con misiles y drones rusos ocurrido durante la noche en Kiev, Ucrania, el jueves 20 de agosto de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)
Brandon Marsh, de los Philadelphia Phillies, trepa por la pared para atrapar una pelota en territorio de foul bateada por Xavier Edwards, de los Miami Marlins, durante la octava entrada de un partido de béisbol, el miércoles 19 de agosto de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Derik Hamilton)
Soldados de la 12.ª Brigada de Fuerzas Especiales Azov de Ucrania transportan el ataúd de un compañero caído en la guerra ruso-ucraniana durante una ceremonia fúnebre en el Monasterio de San Miguel en Kiev, Ucrania, el jueves 20 de agosto de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)
Un trabajador sanitario mide la circunferencia del brazo de un bebé en el Centro de Nutrición Feynuus, en las afueras de la capital, Mogadiscio, Somalia, el 19 de agosto de 2026. (Foto AP/Farah Abdi Warsameh)
El exfutbolista Ronaldinho, flanqueado por el presidente del Ravenna, Igniazio Cipriani, llega al aeropuerto antes de la presentación del equipo de fútbol del Ravenna para la Serie C 2026. Se unirá al club como entrenador técnico y jugará un partido en Ravenna, Italia, el jueves 20 de agosto de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)