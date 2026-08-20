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El gobierno excluyó a 18 prepagas y obras sociales del registro oficial: cuáles son las alcanzadas

La Superintendencia de Servicios de Salud dio de baja a distintas entidades tras detectar escasez de actividad, ausencia de afiliados y falta de documentación

20 de agosto 2026 · 13:22hs
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Ya son más de 180 entidades que quedaron fuera del registro desde el inicio de la gestión Javier Milei

Foto: La Capital / Archivo.

Ya son más de 180 entidades que quedaron fuera del registro desde el inicio de la gestión Javier Milei

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) excluyó a 18 empresas de medicina prepaga, mutuales y cooperativas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). El organismo tomó esta medida como parte del proceso de auditoría y depuración del sistema de salud privado que impulsa el gobierno.

Con esta nueva serie de bajas publicadas este jueves en el Boletín Oficial, más de 180 entidades quedaron fuera del registro desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La Superintendencia explicó que busca actualizar el padrón y garantizar que sólo permanezcan las organizaciones que cumplen con los requisitos legales y desarrollan actividades efectivas en el sector.

Las auditorías de la Superintendencia detectaron que las entidades no cumplían con las condiciones necesarias para permanecer en el registro. Entre las principales observaciones, el organismo encontró falta de actividad vinculada con la ley 26.682, ausencia de afiliados activos y falta de documentación respaldatoria.

El plazo de la Superintendencia

La Superintendencia notificó a las entidades y les otorgó un plazo para presentar la documentación necesaria y regularizar las observaciones. Sin embargo, según las resoluciones, las 18 firmas no realizaron presentaciones ni aportaron documentación para subsanar los incumplimientos.

Ante esa situación, las resoluciones 1542, 1543, 1544, 1545 y 1546 rechazaron las solicitudes de inscripción definitiva y dejaron sin efecto las inscripciones provisorias.

El organismo señaló que la depuración busca fortalecer la transparencia y la confiabilidad del padrón de agentes del seguro de salud. También sostuvo que las entidades excluidas no tenían beneficiarios activos ni brindaban prestaciones o servicios efectivos al momento de las inspecciones.

Sin embargo, la SSS indicó que la decisión no afecta a los usuarios del sistema de salud privado porque las entidades no tenían beneficiarios activos al momento de las inspecciones. Además, el organismo determinó que no ofrecían prestaciones ni servicios efectivos.

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El listado de las 18 prepagas y mutuales inhabilitadas

La lista publicada por la Superintendencia incluye empresas de medicina prepaga, mutuales y cooperativas:

  • Plan Odontológico Integral S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1729-1)
  • Cámara de Tabaco de Misiones (RNEMP Provisorio N° 4-1663-2)
  • Armiento S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1357-1)
  • Instituto Materno Infantil S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1195-7)
  • Sociedad Médica Universitaria S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1069-5)
  • Asociación Mutual Intercooperativa (RNEMP Provisorio N° 3-1575-5)
  • AMI S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1402-4)
  • Huinca Salud S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1645-7)
  • Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda. (RNEMP Provisorio N° 2-1627-0)
  • Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay (RNEMP Provisorio N° 3-1673-4)
  • EMPY S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1353-3)
  • Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1291-2)
  • Timely Medical (RNEMP Provisorio N° 1-1388-5)
  • Premedikal S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1373-1)
  • Emergencia S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1572-0)
  • Seres S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1579-9)
  • Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada - COEVICAL (RNEMP Provisorio N° 2-1556-7)
  • Cardio S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1521-8)

Las entidades pueden apelar la decisión

Las organizaciones alcanzadas por la medida todavía cuentan con vías para cuestionar la decisión de la Superintendencia.

Las resoluciones establecen la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días desde la notificación. También permiten interponer un recurso de alzada dentro de los 30 días o iniciar una acción judicial.

En paralelo con las bajas del RNEMP, la Superintendencia declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. N° 1-0460-3).

El organismo detectó incumplimientos en distintas áreas, entre ellas la prestación de servicios, los aspectos jurídico-institucionales, la situación contable, la atención a los beneficiarios y los indicadores económico-financieros.

La obra social deberá presentar un plan de contingencia con medidas concretas para regularizar su situación. Las áreas técnicas del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis supervisarán el cumplimiento de ese programa.

La declaración de crisis permite al organismo estatal intensificar los controles sobre los agentes que presentan indicadores críticos y exigir acciones para recuperar su funcionamiento regular.

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