El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital | El Mundo
8 de julio 2026 · 13:22hs
Trabajadores limpian las ventanas de un edificio en la sombra, en Milán, Italia, el miércoles 8 de julio de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)

Trabajadores limpian las ventanas de un edificio en la sombra, en Milán, Italia, el miércoles 8 de julio de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)

Un fotógrafo callejero espera a los clientes resguardándose del sol bajo un árbol, frente al Castillo Sforzesco en Milán, Italia, el miércoles 8 de julio de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)

Un fotógrafo callejero espera a los clientes resguardándose del sol bajo un árbol, frente al Castillo Sforzesco en Milán, Italia, el miércoles 8 de julio de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)

Un pelícano pasea por St James's Park, en Londres, el miércoles 8 de julio de 2026. (Foto AP/Alberto Pezzali)

Un pelícano pasea por St James's Park, en Londres, el miércoles 8 de julio de 2026. (Foto AP/Alberto Pezzali)

El miércoles 8 de julio de 2026 se celebró una manifestación a favor de Palestina frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres. (Foto AP/Alberto Pezzali)

El miércoles 8 de julio de 2026 se celebró una manifestación a favor de Palestina frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres. (Foto AP/Alberto Pezzali)

Los dolientes se reúnen en oración durante la procesión fúnebre del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, dentro del santuario del Imam Ali en Nayaf, Irak, el miércoles 8 de julio de 2026. (Foto AP/Anmar Khalil)

Los dolientes se reúnen en oración durante la procesión fúnebre del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, dentro del santuario del Imam Ali en Nayaf, Irak, el miércoles 8 de julio de 2026. (Foto AP/Anmar Khalil)

Personal de seguridad sirio inspecciona un vehículo incendiado cerca del hotel Four Seasons tras dos explosiones que sacudieron la zona horas antes, mientras el presidente sirio Ahmad al-Sharaa se reunía con el presidente francés Emmanuel Macron, Damasco, Siria, el martes 7 de julio de 2026. (Foto AP/Omar Albam)

Personal de seguridad sirio inspecciona un vehículo incendiado cerca del hotel Four Seasons tras dos explosiones que sacudieron la zona horas antes, mientras el presidente sirio Ahmad al-Sharaa se reunía con el presidente francés Emmanuel Macron, Damasco, Siria, el martes 7 de julio de 2026. (Foto AP/Omar Albam)

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es retratada durante una mesa redonda del Consejo del Atlántico Norte en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el miércoles 8 de julio de 2026. (Foto AP/Hussein Malla)

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es retratada durante una mesa redonda del Consejo del Atlántico Norte en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el miércoles 8 de julio de 2026. (Foto AP/Hussein Malla)

Equipos de rescate buscan víctimas tras un ataque aéreo ruso en Járkov, Ucrania, el miércoles 8 de julio de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko)

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Casas cubiertas de nieve se ven en la costa en Nook, Groenlandia. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

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Un hombre herido descansa en un banco tras el impacto de misiles rusos en un edificio residencial de cinco plantas, Járkov, Ucrania. Fotografía: Carlo Bravo/Anadolu/Getty Images

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Una mujer palestina que perdió a dos hijos durante la guerra con Israel vive en una tienda de campaña improvisada con los familiares que sobrevivieron, Khan Younis, Gaza. Fotografía: Mahmoud Abu Hamda/Anadolu/Getty Images

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La líder ultraderechista Marine Le Pen, en el centro, rodeada de simpatizantes y periodistas durante una visita a un mercado. Le Pen anunció su candidatura a las elecciones presidenciales francesas de 2027 después de que un tribunal de apelaciones redujera su inhabilitación para presentarse a cargos públicos, manteniendo al mismo tiempo su condena por malversación de fondos de la UE. Fotografía: Benoît Tessier/Reuters

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Un oso de peluche descansa en el asiento trasero de una furgoneta utilizada por un equipo de investigación para colocar trampas en un bosque, capturar osos negros asiáticos salvajes, recolectar muestras de piel y dientes, colocarles transmisores GPS y liberarlos de nuevo en su hábitat natural, Nagano, Japón. Fotografía: Philip Fong/AFP/Getty Images

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Turistas ataviados con trajes espaciales se sumergen en el paisaje de aspecto extraterrestre del parque volcánico de Ulan Hada, Ulanqab, región autónoma de Mongolia, China. Fotografía: Zhu Zhenqiang/VCG/Getty Images

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el miércoles 8 de julio de 2026. (Foto AP/Alex Brandon)

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