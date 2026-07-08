La líder ultraderechista Marine Le Pen, en el centro, rodeada de simpatizantes y periodistas durante una visita a un mercado. Le Pen anunció su candidatura a las elecciones presidenciales francesas de 2027 después de que un tribunal de apelaciones redujera su inhabilitación para presentarse a cargos públicos, manteniendo al mismo tiempo su condena por malversación de fondos de la UE. Fotografía: Benoît Tessier/Reuters