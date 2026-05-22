Un cuidador de camellos espera a los turistas para dar un paseo en el paso de Jiayu, un punto estratégico de la Gran Muralla China a lo largo de la antigua "Ruta de la Seda", cerca de la ciudad de Jiayuguan, en la provincia de Gansu, al noroeste de China, el viernes 22 de mayo de 2026. (Foto AP/Ng Han Guan)