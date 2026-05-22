Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias portan retratos del expresidente Raúl Castro durante una manifestación en su apoyo frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el viernes 22 de mayo de 2026, luego de que la fiscalía estadounidense presentara una acusación formal en su contra por ordenar el derribo en 1996 de aviones civiles pilotados por exiliados radicados en Miami. (Foto AP/Ramon Espinosa)
Imagen, difundida por CBS, muestra a Paul McCartney junto al presentador Stephen Colbert durante el último episodio de "The Late Show with Stephen Colbert" en Nueva York, el jueves 21 de mayo de 2026. (Scott Kowalchyk/CBS vía AP)
Casper Ruud, de Noruega, devuelve una pelota a Mariano Navone, de Argentina, durante su partido de semifinales en el torneo ATP 250 Geneva Open, en Ginebra, Suiza, el viernes 22 de mayo de 2026. (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP)
Un cuidador de camellos espera a los turistas para dar un paseo en el paso de Jiayu, un punto estratégico de la Gran Muralla China a lo largo de la antigua "Ruta de la Seda", cerca de la ciudad de Jiayuguan, en la provincia de Gansu, al noroeste de China, el viernes 22 de mayo de 2026. (Foto AP/Ng Han Guan)
El pelotón recorre los arrozales durante la 13.ª etapa del Giro de Italia, entre Alessandria y Verbania, Italia, el viernes 22 de mayo de 2026. (Marco Alpozzi/LaPresse vía AP)
ARCHIVO - El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, es alzado en brazos por los jugadores tras el partido de la Premier League entre el Brighton y el Manchester City en el estadio AMEX de Brighton, Inglaterra, el domingo 12 de mayo de 2019. El Manchester City derrotó al Brighton por 4-1 y se proclamó campeón. Guardiola dejo de ser el técnico del club después de dirigirlo 10 años. (Foto AP/Frank Augstein, Archivo)
El viernes 22 de mayo de 2026 se celebró una manifestación con motivo de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia. (Björn Larsson Rosvall/TT News Agency vía AP)
Sídney, Australia. Varias personas interactúan con la instalación titulada «As Water Falls» (Como una cascada) durante la noche inaugural del festival anual Vivid Sydney. Fotografía: David Gray/AFP/Getty Images
Mongbwalu, RDC. El personal sanitario se desinfecta al salir de la zona de aislamiento por ébola del hospital local. Fotografía: Michel Lunanga/Getty Images
Fiumicino, Italia. Activistas de la flotilla Global Sumud llegan al aeropuerto internacional de Roma tras ser liberados de su detención por las fuerzas de seguridad israelíes. Fotografía: Anadolu/Getty Images
Wehrheim, Alemania. Una cigüeña con sus cuatro polluelos. Fotografía: Michael Probst/AP
Una mujer posa sobre un cartel del Festival de Cannes durante la 79.ª edición del evento en Francia, el jueves 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Andreea Alexandru)
Arisa Sasaki en el photocall de Titanic Ocean en el 79.º Festival de Cannes, Francia, este jueves 21 de mayo de 2026. Foto REUTERS/Sarah Meyssonnier
Un militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania camina por una calle, en medio del ataque ruso contra Ucrania, cerca de la ciudad de Orikhiv, en la región de Zaporizhzhia, Ucrania. Foto: REUTERS/Stringer
El director Javier Ambrossi, de izquierda a derecha, Penélope Cruz y el director Javier Calvó posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película 'La bola negra' durante el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el viernes 22 de mayo de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)