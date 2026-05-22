El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo
22 de mayo 2026 · 13:55hs
el dia01
Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias portan retratos del expresidente Raúl Castro durante una manifestación en su apoyo frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el viernes 22 de mayo de 2026, luego de que la fiscalía estadounidense presentara una acusación formal en su contra por ordenar el derribo en 1996 de aviones civiles pilotados por exiliados radicados en Miami. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias portan retratos del expresidente Raúl Castro durante una manifestación en su apoyo frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el viernes 22 de mayo de 2026, luego de que la fiscalía estadounidense presentara una acusación formal en su contra por ordenar el derribo en 1996 de aviones civiles pilotados por exiliados radicados en Miami. (Foto AP/Ramon Espinosa)

el dia02
Imagen, difundida por CBS, muestra a Paul McCartney junto al presentador Stephen Colbert durante el último episodio de "The Late Show with Stephen Colbert" en Nueva York, el jueves 21 de mayo de 2026. (Scott Kowalchyk/CBS vía AP)

Imagen, difundida por CBS, muestra a Paul McCartney junto al presentador Stephen Colbert durante el último episodio de "The Late Show with Stephen Colbert" en Nueva York, el jueves 21 de mayo de 2026. (Scott Kowalchyk/CBS vía AP)

el dia03
Casper Ruud, de Noruega, devuelve una pelota a Mariano Navone, de Argentina, durante su partido de semifinales en el torneo ATP 250 Geneva Open, en Ginebra, Suiza, el viernes 22 de mayo de 2026. (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP)

Casper Ruud, de Noruega, devuelve una pelota a Mariano Navone, de Argentina, durante su partido de semifinales en el torneo ATP 250 Geneva Open, en Ginebra, Suiza, el viernes 22 de mayo de 2026. (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP)

el dia04
Un cuidador de camellos espera a los turistas para dar un paseo en el paso de Jiayu, un punto estratégico de la Gran Muralla China a lo largo de la antigua "Ruta de la Seda", cerca de la ciudad de Jiayuguan, en la provincia de Gansu, al noroeste de China, el viernes 22 de mayo de 2026. (Foto AP/Ng Han Guan)

Un cuidador de camellos espera a los turistas para dar un paseo en el paso de Jiayu, un punto estratégico de la Gran Muralla China a lo largo de la antigua "Ruta de la Seda", cerca de la ciudad de Jiayuguan, en la provincia de Gansu, al noroeste de China, el viernes 22 de mayo de 2026. (Foto AP/Ng Han Guan)

el dia05
El pelotón recorre los arrozales durante la 13.ª etapa del Giro de Italia, entre Alessandria y Verbania, Italia, el viernes 22 de mayo de 2026. (Marco Alpozzi/LaPresse vía AP)

El pelotón recorre los arrozales durante la 13.ª etapa del Giro de Italia, entre Alessandria y Verbania, Italia, el viernes 22 de mayo de 2026. (Marco Alpozzi/LaPresse vía AP)

el dia06
ARCHIVO - El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, es alzado en brazos por los jugadores tras el partido de la Premier League entre el Brighton y el Manchester City en el estadio AMEX de Brighton, Inglaterra, el domingo 12 de mayo de 2019. El Manchester City derrotó al Brighton por 4-1 y se proclamó campeón. Guardiola dejo de ser el técnico del club después de dirigirlo 10 años. (Foto AP/Frank Augstein, Archivo)

ARCHIVO - El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, es alzado en brazos por los jugadores tras el partido de la Premier League entre el Brighton y el Manchester City en el estadio AMEX de Brighton, Inglaterra, el domingo 12 de mayo de 2019. El Manchester City derrotó al Brighton por 4-1 y se proclamó campeón. Guardiola dejo de ser el técnico del club después de dirigirlo 10 años. (Foto AP/Frank Augstein, Archivo)

el dia07
El viernes 22 de mayo de 2026 se celebró una manifestación con motivo de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia. (Björn Larsson Rosvall/TT News Agency vía AP)

El viernes 22 de mayo de 2026 se celebró una manifestación con motivo de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia. (Björn Larsson Rosvall/TT News Agency vía AP)

el dia09
Sídney, Australia. Varias personas interactúan con la instalación titulada «As Water Falls» (Como una cascada) durante la noche inaugural del festival anual Vivid Sydney. Fotografía: David Gray/AFP/Getty Images

Sídney, Australia. Varias personas interactúan con la instalación titulada «As Water Falls» (Como una cascada) durante la noche inaugural del festival anual Vivid Sydney. Fotografía: David Gray/AFP/Getty Images

el dia10
Mongbwalu, RDC. El personal sanitario se desinfecta al salir de la zona de aislamiento por ébola del hospital local. Fotografía: Michel Lunanga/Getty Images

Mongbwalu, RDC. El personal sanitario se desinfecta al salir de la zona de aislamiento por ébola del hospital local. Fotografía: Michel Lunanga/Getty Images

el dia11
Fiumicino, Italia. Activistas de la flotilla Global Sumud llegan al aeropuerto internacional de Roma tras ser liberados de su detención por las fuerzas de seguridad israelíes. Fotografía: Anadolu/Getty Images

Fiumicino, Italia. Activistas de la flotilla Global Sumud llegan al aeropuerto internacional de Roma tras ser liberados de su detención por las fuerzas de seguridad israelíes. Fotografía: Anadolu/Getty Images

el dia12
Wehrheim, Alemania. Una cigüeña con sus cuatro polluelos. Fotografía: Michael Probst/AP

Wehrheim, Alemania. Una cigüeña con sus cuatro polluelos. Fotografía: Michael Probst/AP

el dia13
Una mujer posa sobre un cartel del Festival de Cannes durante la 79.ª edición del evento en Francia, el jueves 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Andreea Alexandru)

Una mujer posa sobre un cartel del Festival de Cannes durante la 79.ª edición del evento en Francia, el jueves 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Andreea Alexandru)

el dia14
Arisa Sasaki en el photocall de Titanic Ocean en el 79.º Festival de Cannes, Francia, este jueves 21 de mayo de 2026. Foto REUTERS/Sarah Meyssonnier

Arisa Sasaki en el photocall de Titanic Ocean en el 79.º Festival de Cannes, Francia, este jueves 21 de mayo de 2026. Foto REUTERS/Sarah Meyssonnier

el dia15
Un militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania camina por una calle, en medio del ataque ruso contra Ucrania, cerca de la ciudad de Orikhiv, en la región de Zaporizhzhia, Ucrania. Foto: REUTERS/Stringer

Un militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania camina por una calle, en medio del ataque ruso contra Ucrania, cerca de la ciudad de Orikhiv, en la región de Zaporizhzhia, Ucrania. Foto: REUTERS/Stringer

el dia08
El director Javier Ambrossi, de izquierda a derecha, Penélope Cruz y el director Javier Calvó posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película 'La bola negra' durante el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el viernes 22 de mayo de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)

El director Javier Ambrossi, de izquierda a derecha, Penélope Cruz y el director Javier Calvó posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película 'La bola negra' durante el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el viernes 22 de mayo de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)

Fran Kudelka seguirá en Newells a pesar de las intenciones de Talleres.

A pesar de los rumores en Córdoba, Frank Kudelka no se va de Newell's

en medio de las tensiones politicas, eeuu desplego un portaaviones frente a cuba

En medio de las tensiones políticas, EEUU desplegó un portaaviones frente a Cuba

Noticias relacionadas
masiva marcha del silencio por los desaparecidos de la dictadura en uruguay

Masiva Marcha del Silencio por los desaparecidos de la dictadura en Uruguay

en medio de las protestas, el presidente boliviano nego que vaya a renunciar

En medio de las protestas, el presidente boliviano negó que vaya a renunciar

estados unidos acuso a cuba de derribar aviones civiles en 1996

Estados Unidos acusó a Cuba de derribar aviones civiles en 1996

Un estudiante que fue secuestrado a fines de abril es fotografiado poco después de su liberación en Lokoja, Nigeria.

En tres días secuestraron a más de 80 chicos de escuelas de Nigeria

Ver comentarios

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami: por qué tomo la decisión

La conexión que era especial para que los hinchas sigan la Copa del Mundo de Fútbol en América del Norte no tuvo la aceptación del público. También quitó los viajes desde Córdoba y Tucumán
Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami: por qué tomo la decisión

Por Gonzalo Santamaría
Dos obreros sufrieron graves lesiones tras caer de una grúa en la peatonal Córdoba
La Ciudad

Dos obreros sufrieron graves lesiones tras caer de una grúa en la peatonal Córdoba

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario
La Ciudad

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario
Policiales

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario

En la previa del tedeum del 25 de Mayo, el gobierno se reunió con la Conferencia Episcopal Argentina
Política

En la previa del tedeum del 25 de Mayo, el gobierno se reunió con la Conferencia Episcopal Argentina

De la Nación a Santa Fe: Angelini desembarca en el gabinete de Pullaro y en la discusión de Rosario
Política

De la Nación a Santa Fe: Angelini desembarca en el gabinete de Pullaro y en la "discusión" de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: "¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!"

Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

Lo más importante
Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami: por qué tomo la decisión

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami: por qué tomo la decisión

Dos obreros sufrieron graves lesiones tras caer de una grúa en la peatonal Córdoba

Dos obreros sufrieron graves lesiones tras caer de una grúa en la peatonal Córdoba

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario

Ovación
La disputa de dos históricos futbolistas por Nico Paz en la previa del Mundial
Ovación

La disputa de dos históricos futbolistas por Nico Paz en la previa del Mundial

Un rival de la selección argentina en el Mundial anunció su salida de Real Madrid

Un rival de la selección argentina en el Mundial anunció su salida de Real Madrid

Franco Colapinto no pudo dar ni una vuelta en el único ensayo libre en Canadá

Franco Colapinto no pudo dar ni una vuelta en el único ensayo libre en Canadá

Newells tendrá una nueva web oficial mejorada para sus socios

Newell's tendrá una nueva web oficial mejorada para sus socios

Policiales
Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con Mujeres Activas en su jornada inaugural
La Región

Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con "Mujeres Activas" en su jornada inaugural

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos
La Ciudad

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí
La Ciudad

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada
Economía

Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Por Mila Kobryn
La Región

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer
la ciudad

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco
Policiales

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias
Policiales

Abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura
La Ciudad

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos
la ciudad

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos