19 de diciembre 2025 · 13:49hs
Fieles visitan la Basílica de Santa María la Mayor, que alberga las reliquias del Santo Pesebre, que se cree forma parte del pesebre donde yació el Niño Jesús, en Roma, el viernes 19 de diciembre de 2025. (Foto AP/Gregorio Borgia)

Joseph Stockdale con Laska JDV durante The Snowball Stakes, segundo día del London International Horse Show, el viernes 19 de diciembre de 2025. (Ben Whitley/PA vía AP)

Acción del evento de Cultura Ecuestre Húngara en el segundo día del Salón Internacional del Caballo de Londres, el viernes 19 de diciembre de 2025. (Ben Whitley/PA vía AP)

Palestinos asisten a las oraciones del viernes en la mezquita Sayyid Hashim, en la ciudad de Gaza, el viernes 19 de diciembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Palestinos caminan por un mercado callejero donde se venden frutas y verduras en la ciudad de Gaza, el viernes 19 de diciembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Soldados de la Guardia Nacional patrullan en la Estación Unión, el 28 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Rahmat Gul, Archivo)

Un hombre y una mujer se toman una selfie con decoraciones navideñas en el Parque Floral Ashikaga, en Ashikaga, al norte de Tokio, el viernes 19 de diciembre de 2025. (Foto AP/Hiro Komae)

Nathalie Armbruster, de Alemania, a la izquierda, e Ida Marie Hagen, de Noruega, segunda desde la izquierda, compiten en la prueba femenina de 5 km con salida en masa individual en colina normal, durante la Copa del Mundo de Combinada Nórdica en Ramsau am Dachstein, Austria, el viernes 19 de diciembre de 2025. (Foto AP/Matthias Schrader)

El presidente polaco, Karol Nawrocki (izquierda), y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, asisten a una ceremonia oficial de bienvenida antes de su reunión en el Palacio Presidencial de Varsovia, Polonia, el viernes 19 de diciembre de 2025. (Foto AP/Czarek Sokolowski)

Un agricultor cultiva setas en un invernadero durante el invierno en la provincia de Shandong, en el este de China, Zaozhuang, China. Fotografía: AFP/Getty Images

La gente quema palitos de incienso mientras ofrece oraciones durante el festival Jiao de Kam Tin. El ritual taoísta, que se celebra cada 10 años, se realiza para dar gracias a las deidades, alejar la desgracia y rezar por la paz y prosperidad en la comunidad, Hong Kong, China. Fotografía: Leung Man Hei/AFP/Getty Images

Una mujer sin hogar se sienta bajo una tienda antimosquitos en una mañana de invierno, Chennai, India. Fotografía: R Satish Babu/AFP/Getty Images

El edificio en llamas de la oficina del periódico Daily Star, que fue incendiado tras la muerte de Sharif Osman Hadi, un líder estudiantil que estaba recibiendo tratamiento en Singapur tras recibir un disparo en la cabeza, Daca, Bangladés. Fotografía: Abdul Goni/Reuters

Un trabajador mueve un micrófono usado por Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah el día en que recibió un disparo mortal durante el AmericaFest 2025 de Turning Point USA, el jueves 18 de diciembre de 2025, en Phoenix. (Foto AP/Jon Cherry)

Acción del Shetland Pony Grand National en el segundo día del London International Horse Show, el viernes 19 de diciembre de 2025. (Ben Whitley/PA vía AP)

Migrantes se enfrentan a la policía cuando comienzan a ejecutar órdenes de desalojo en un edificio escolar abandonado donde vivían cientos de inmigrantes, en su mayoría indocumentados, en Badalona, cerca de Barcelona, España, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Emilio Morenatti)

En esta imagen tomada de un video, un paracaidista es atrapado en el ala de un avión mientras salía de la aeronave en Tully, al norte de Queensland. (Jarrad Nolan/Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte vía AP)

