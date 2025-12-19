Ovación Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Por Ruth Oitana La Región Cómo es el gran parque temático con dinosaurios a minutos de Rosario

La Ciudad Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Policiales Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

La Ciudad A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Información General Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

La Ciudad India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida

Información General El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: "Lucha por su vida"

Policiales Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Información General Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

La Ciudad El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Policiales Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

La Ciudad Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

LA CIUDAD Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

Por Nicolás Maggi La Ciudad Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

La Región Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

Por Lucas Ameriso La Ciudad La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento