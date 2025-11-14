El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo
14 de noviembre 2025 · 13:08hs
el dia01
El español Carlos Alcaraz sostiene el trofeo por haber finalizado el año como número 1 del ranking mundial ATP durante las Finales ATP World Tour, en Turín, Italia, el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP/Antonio Calanni)

El español Carlos Alcaraz sostiene el trofeo por haber finalizado el año como número 1 del ranking mundial ATP durante las Finales ATP World Tour, en Turín, Italia, el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP/Antonio Calanni)

el dia02
Personas desplazadas de el-Fasher, la capital de Darfur del Norte y otras áreas afectadas por el conflicto, se asientan en el campamento recién establecido de El-Afadh en Al Dabbah, en el Estado Norte, Sudán, el jueves 13 de noviembre de 2025. (AP Foto/Marwan Ali)

Personas desplazadas de el-Fasher, la capital de Darfur del Norte y otras áreas afectadas por el conflicto, se asientan en el campamento recién establecido de El-Afadh en Al Dabbah, en el Estado Norte, Sudán, el jueves 13 de noviembre de 2025. (AP Foto/Marwan Ali)

el dia03
Empleados del parque municipal plantan flores a lo largo de una de las principales autopistas de Johannesburgo como parte de una importante labor de limpieza que se está llevando a cabo en previsión de la próxima cumbre del G20 que se celebrará en la capital económica sudafricana el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP/Jerome Delay)

Empleados del parque municipal plantan flores a lo largo de una de las principales autopistas de Johannesburgo como parte de una importante labor de limpieza que se está llevando a cabo en previsión de la próxima cumbre del G20 que se celebrará en la capital económica sudafricana el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP/Jerome Delay)

el dia04
La Tropa Real de Artillería a Caballo del Rey realiza la salva de cañón por el cumpleaños del Rey en Green Park, Londres, el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

La Tropa Real de Artillería a Caballo del Rey realiza la salva de cañón por el cumpleaños del Rey en Green Park, Londres, el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

el dia05
El papa León XIV, flanqueado por el cardenal Baldassare Reina (izquierda) y por Alfonso Amarante, rector magnífico de la Pontificia Universidad Lateranense, durante una oración con motivo de su visita para la apertura del año académico, en Roma, el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

El papa León XIV, flanqueado por el cardenal Baldassare Reina (izquierda) y por Alfonso Amarante, rector magnífico de la Pontificia Universidad Lateranense, durante una oración con motivo de su visita para la apertura del año académico, en Roma, el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

el dia06
Un dron sobrevuela un vehículo blindado del ejército griego durante un ejercicio de fuego real cerca de la ciudad de Alexandroupolis, en el noreste de Grecia. El ejercicio, que pone a prueba drones y sistemas antidrones de desarrollo nacional, forma parte de los esfuerzos de modernización de la OTAN. (Foto AP/Thanassis Stavrakis)

Un dron sobrevuela un vehículo blindado del ejército griego durante un ejercicio de fuego real cerca de la ciudad de Alexandroupolis, en el noreste de Grecia. El ejercicio, que pone a prueba drones y sistemas antidrones de desarrollo nacional, forma parte de los esfuerzos de modernización de la OTAN. (Foto AP/Thanassis Stavrakis)

el dia07
Los restos de una furgoneta que transportaba turistas chinos son retirados de la carretera tras un accidente en Buleleng, en la isla de Bali, Indonesia, el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP/Eka Prasetya)

Los restos de una furgoneta que transportaba turistas chinos son retirados de la carretera tras un accidente en Buleleng, en la isla de Bali, Indonesia, el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP/Eka Prasetya)

el dia08
Médicos residentes del NHS sostienen pancartas frente al Hospital St Thomas de Londres, mientras miles de médicos residentes se declaran en huelga en toda Inglaterra por una disputa salarial, el viernes 14 de noviembre de 2025. (James Manning/PA vía AP)

Médicos residentes del NHS sostienen pancartas frente al Hospital St Thomas de Londres, mientras miles de médicos residentes se declaran en huelga en toda Inglaterra por una disputa salarial, el viernes 14 de noviembre de 2025. (James Manning/PA vía AP)

el dia09
Soldados de la Tropa Real de Artillería a Caballo del Rey se preparan en el cuartel de Wellington antes de partir para realizar la salva de cañón por el cumpleaños del Rey en Green Park, Londres, el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Soldados de la Tropa Real de Artillería a Caballo del Rey se preparan en el cuartel de Wellington antes de partir para realizar la salva de cañón por el cumpleaños del Rey en Green Park, Londres, el viernes 14 de noviembre de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

el dia10
Una persona mira desde un apartamento destruido en una propiedad residencial después de que los ataques aéreos nocturnos de Rusia dañaran edificios en toda la ciudad, Kiev, Ucrania. Fotografía: Oleksii Filippov / AFP / Getty Images

Una persona mira desde un apartamento destruido en una propiedad residencial después de que los ataques aéreos nocturnos de Rusia dañaran edificios en toda la ciudad, Kiev, Ucrania. Fotografía: Oleksii Filippov / AFP / Getty Images

el dia11
Un dron explota enviando humo y llamas al cielo nocturno durante un ataque ruso con misiles y drones en la capital de Ucrania, en el que murieron cuatro personas, Kiev, Ucrania. Fotografía: Gleb Garanich/Reuters

Un dron explota enviando humo y llamas al cielo nocturno durante un ataque ruso con misiles y drones en la capital de Ucrania, en el que murieron cuatro personas, Kiev, Ucrania. Fotografía: Gleb Garanich/Reuters

el dia12
Justin Hawkins de The Darkness hace una parada de cabeza en el escenario mientras actúa con su hermano Dan Hawkins, a la izquierda, y Frankie Poullain en el Fillmore, San Francisco, Estados Unidos. Fotografía: Steve Jennings/Getty Images

Justin Hawkins de The Darkness hace una parada de cabeza en el escenario mientras actúa con su hermano Dan Hawkins, a la izquierda, y Frankie Poullain en el Fillmore, San Francisco, Estados Unidos. Fotografía: Steve Jennings/Getty Images

el dia13
Los ciclistas de rickshaw duermen en sus vehículos después de largos días de pedalear por calles abarrotadas. Chattogram, Bangladesh. Fotografía: Md Rafayat Haque Khan / Zuma Press Wire / Shutterstock

Los ciclistas de rickshaw duermen en sus vehículos después de largos días de pedalear por calles abarrotadas. Chattogram, Bangladesh. Fotografía: Md Rafayat Haque Khan / Zuma Press Wire / Shutterstock

el dia14
Una mujer Munduruku sostiene un mono ardilla mientras bloquea el acceso a la COP30, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, con otros pueblos indígenas mientras los soldados brasileños montan guardia, Belém, Brasil. Fotografía: Adriano Machado/Reuters

Una mujer Munduruku sostiene un mono ardilla mientras bloquea el acceso a la COP30, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, con otros pueblos indígenas mientras los soldados brasileños montan guardia, Belém, Brasil. Fotografía: Adriano Machado/Reuters

cuba juzga a su exministro alejandro gil por corrupcion y espionaje

Cuba juzga a su exministro Alejandro Gil por corrupción y espionaje

donald trump indulto a rudolph giuliani y a otras 76 personas

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas

Noticias relacionadas
el musulman mamdani se imponia en las elecciones a alcalde de nueva york

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York

el cierre del gobierno de eeuu se convertiria en el mas largo de la historia

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia

Ver comentarios

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Se trata de un hombre de 30 que tenía pedido de captura en la causa en la que se investiga el ataque a tiros ocurrido el 16 de octubre. Lo arrestaron en zona oeste.
Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez
Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche
LA CIUDAD

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club
LA REGION

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
Policiales

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

Lo más importante
Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez
POLICIALES

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Ovación
En vivo: la selección argentina despide el año en África, con Lionel Messi en cancha
Ovación

En vivo: la selección argentina despide el año en África, con Lionel Messi en cancha

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Cristiano Ronaldo y un partido fatal: golpeó a un rival, se fue expulsado y los hinchas cantaron por Messi

Cristiano Ronaldo y un partido fatal: golpeó a un rival, se fue expulsado y los hinchas cantaron por Messi

Los pilotos argentinos de Fómula 2 y 3 que siguen los pasos de Franco Colapinto

Los pilotos argentinos de Fómula 2 y 3 que siguen los pasos de Franco Colapinto

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial
la region

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados
Policiales

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína
Policiales

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón
La Ciudad

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Los jugadores de Newells, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Las mujeres del fútbol de Newells también reclaman por atrasos salariales

Por Gustavo Conti
Ovación

Las mujeres del fútbol de Newell's también reclaman por atrasos salariales

El Concejo recibirá a la familia del fallecido jugador de vóley de Central Córdoba

Por Matías Petisce
La Ciudad

El Concejo recibirá a la familia del fallecido jugador de vóley de Central Córdoba

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Por Matías Petisce
La Ciudad

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar
Economía

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
Economía

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista
Zoom

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años
La Ciudad

Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado
OVACIÓN

Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir chaleco para ir a Brasil
La Ciudad

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir "chaleco" para ir a Brasil

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados

Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas