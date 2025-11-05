Economía El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones

La Ciudad Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

LA REGION Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela

Policiales Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Por Elbio Evangeliste Ovación Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Por Hernán Cabrera Ovacion Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

La Ciudad Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

El Mundo El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York

Información General Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky

Política El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad

La Región Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná

Política Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU

Politica Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios

Economía La reforma laboral "responde a los intereses del poder económico"

Economía Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday

Policiales Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo

Información General Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas

El Mundo El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia

Información General Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue "una masacre"