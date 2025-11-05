El día en imágenes alrededor del mundo

5 de noviembre 2025 · 13:37hs
El miércoles 5 de noviembre de 2025, en Londres, se plantaron amapolas en el Campo del Recuerdo de la Abadía de Westminster para honrar y recordar a quienes murieron sirviendo en las Fuerzas Armadas. (Foto AP/Kin Cheung)

Personas hacen fila para usar telescopios, proporcionados por el Planetario de Yakarta, para observar la salida de la luna en Yakarta, Indonesia, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Tatan Syuflana)

Uriel inspecciona una de las salinas de su familia en las Salineras de Maras, en el Valle Sagrado cerca de Cusco, Perú, el 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Alie Skowronski)

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso durante un desayuno con senadores y congresistas republicanos en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, el miércoles 5 de noviembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci)

Trabajadores pasan junto a un coche volador A868 de rotores basculantes exhibido durante el Día de la IA de XPENG celebrado en la sede de la compañía en Guangzhou, provincia de Guangdong, en el sur de China, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ng Han Guan)

Los investigadores inspeccionan el coche calcinado después de que un conductor atropellara deliberadamente a peatones y ciclistas en dos pueblos vecinos de la Île d'Oléron, una tranquila isla francesa popular entre los turistas frente a la costa atlántica, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Yohan Bonnet)

Militantes de Hamás y trabajadores egipcios buscan los cuerpos de rehenes israelíes en el barrio de Shijaiyah de la ciudad de Gaza el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Un empleado transporta una figura de cera de Yoda, personaje ficticio de las películas de Star Wars, durante el retiro de figuras de una galería de cera al aire libre antes de la temporada de invierno, en San Petersburgo, Rusia, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

El rey Carlos III de Gran Bretaña se reúne con miembros del público tras una visita a Chatfield Health Care para conocer mejor los servicios y el apoyo personalizado que brindan a los veteranos en Battersea, Londres, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, Pool)

Peregrinos sikh asisten a una ceremonia religiosa en el marco de las celebraciones del aniversario del nacimiento de su líder espiritual Baba Guru Nanak Dev, en el Gurdwara Janam Asthan Nankana Sahib, cerca de Lahore, Pakistán, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/K.M. Chaudary)

La reina Camilla conversa con Spudman mientras recibe a miembros de la Asociación Nacional de Catering para Cuidados (NACC) y representantes del Servicio Voluntario Real (RVS) en una celebración del voluntariado comunitario durante la Semana de Comidas sobre Ruedas, en Clarence House, en el centro de Londres, Inglaterra, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Jordan Pettitt/PA vía AP, Pool)

Personas fotografían un mural gigante de la NFL del artista Fix77 antes del partido de fútbol americano entre los Indianapolis Colts y los Atlanta Falcons en Berlín, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ebrahim Noroozi)

Un manifestante es evacuado de los grandes almacenes BHV con motivo de la inauguración de la primera tienda física de la marca de moda rápida Shein, el miércoles 5 de noviembre de 2025 en París. (Foto AP/Thibault Camus)

Natalie Puskinova, Miss Tierra 2025 de la República Checa (segunda por la derecha), posa junto a Waree Ngamkham, Miss Tierra Fuego 2025 de Tailandia; Soldis Ivarsdottir, Miss Tierra Aire 2025 de Islandia; y Mu Anh Trinh, Miss Tierra Agua 2025 de Vietnam, durante el certamen Miss Tierra 2025, celebrado el miércoles 5 de noviembre de 2025 en Manila, Filipinas. (Foto AP/Aaron Favila)

Devotos sikh encienden velas en el Templo Dorado al conmemorar el aniversario del nacimiento de su primer gurú, Guru Nanak, en Amritsar, India, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Prabhjot Gill)

Sir David Beckham fue nombrado Caballero por el rey Carlos III de Gran Bretaña durante una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor, Berkshire, Inglaterra, el martes 4 de noviembre de 2025. (Jonathan Brady/PA vía AP)

Transeuntes observan cómo se levantan nubes de polvo después del colapso parcial de la Torre dei Conti cerca del Coliseo. Una persona quedó atrapada y otra resultó herida después de que parte de la torre medieval se derrumbara durante las renovaciones, Roma, Italia. Fotografía: Remo Casilli/Reuters

