El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | actualidad
7 de noviembre 2025 · 13:29hs
el dia01
De izquierda a derecha, el presidente de Chile, Gabriel Boric Font; el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho, posan para una foto grupal en Belém, Brasil, el viernes 7 de noviembre de 2025, durante la Cumbre del Clima COP30 de la ONU. (Foto AP/Fernando Llano)

De izquierda a derecha, el presidente de Chile, Gabriel Boric Font; el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho, posan para una foto grupal en Belém, Brasil, el viernes 7 de noviembre de 2025, durante la Cumbre del Clima COP30 de la ONU. (Foto AP/Fernando Llano)

el dia02
Líderes que asistieron a la Cumbre del Clima COP30 de la ONU posan para una foto grupal en Belém, Brasil, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Fernando Llano)

Líderes que asistieron a la Cumbre del Clima COP30 de la ONU posan para una foto grupal en Belém, Brasil, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Fernando Llano)

el dia04
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, llega al circuito de Interlagos antes del Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno en Sao Paulo, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ettore Chiereguini)

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, llega al circuito de Interlagos antes del Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno en Sao Paulo, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ettore Chiereguini)

el dia05
Pilotos realizan acrobacias durante un espectáculo de motocross estilo libre en la feria de motocicletas EICMA en Rho, a las afueras de Milán, Italia, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Luca Bruno)

Pilotos realizan acrobacias durante un espectáculo de motocross estilo libre en la feria de motocicletas EICMA en Rho, a las afueras de Milán, Italia, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Luca Bruno)

el dia06
Vista general del estadio Camp Nou en Barcelona, España, el viernes 7 de noviembre de 2025, durante el primer entrenamiento del equipo en el estadio tras su renovación. (Foto AP/Joan Monfort)

Vista general del estadio Camp Nou en Barcelona, España, el viernes 7 de noviembre de 2025, durante el primer entrenamiento del equipo en el estadio tras su renovación. (Foto AP/Joan Monfort)

el dia07
Un empleado de Christie's muestra el Mellon Blue, un diamante azul intenso de talla pera de 9,51 quilates, durante una presentación previa en Christie's en Ginebra, Suiza, el viernes 7 de noviembre de 2025, antes de una subasta en la que se estima que se venderá por entre 20 y 30 millones de dólares estadounidenses. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Un empleado de Christie's muestra el Mellon Blue, un diamante azul intenso de talla pera de 9,51 quilates, durante una presentación previa en Christie's en Ginebra, Suiza, el viernes 7 de noviembre de 2025, antes de una subasta en la que se estima que se venderá por entre 20 y 30 millones de dólares estadounidenses. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

el dia08
Un hombre pasa junto a un automóvil repleto de escombros mientras los residentes regresan a sus hogares dañados por las inundaciones en Bacayan, provincia de Cebú, en el centro de Filipinas, el viernes 7 de noviembre de 2025, después de que el tifón Kalmaegi devastara la provincia y cobrara vidas. (Foto AP/Jacqueline Hernandez)

Un hombre pasa junto a un automóvil repleto de escombros mientras los residentes regresan a sus hogares dañados por las inundaciones en Bacayan, provincia de Cebú, en el centro de Filipinas, el viernes 7 de noviembre de 2025, después de que el tifón Kalmaegi devastara la provincia y cobrara vidas. (Foto AP/Jacqueline Hernandez)

el dia09
Miembros de las fuerzas israelíes portan el ataúd del capitán israelí-estadounidense Omer Neutra, rehén asesinado, después de que su cuerpo fuera repatriado desde Gaza como parte de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, en el cementerio Kiryat Shaul, en Tel Aviv, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Leo Correa)

Miembros de las fuerzas israelíes portan el ataúd del capitán israelí-estadounidense Omer Neutra, rehén asesinado, después de que su cuerpo fuera repatriado desde Gaza como parte de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, en el cementerio Kiryat Shaul, en Tel Aviv, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Leo Correa)

el dia10
Cha Jun-hwan, de Corea del Sur, participa en el programa corto masculino del Grand Prix de Patinaje Artístico de la ISU - Trofeo NHK en Kadoma, al este de Osaka, en el oeste de Japón, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Hiro Komae)

Cha Jun-hwan, de Corea del Sur, participa en el programa corto masculino del Grand Prix de Patinaje Artístico de la ISU - Trofeo NHK en Kadoma, al este de Osaka, en el oeste de Japón, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Hiro Komae)

el dia11
Cha Jun-hwan, de Corea del Sur, participa en el programa corto masculino del Grand Prix de Patinaje Artístico de la ISU - Trofeo NHK en Kadoma, al este de Osaka, en el oeste de Japón, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Hiro Komae)

Cha Jun-hwan, de Corea del Sur, participa en el programa corto masculino del Grand Prix de Patinaje Artístico de la ISU - Trofeo NHK en Kadoma, al este de Osaka, en el oeste de Japón, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Hiro Komae)

el dia12
Presentación del tercer portaaviones de China y el primero diseñado y construido íntegramente por el país y equipado con catapultas electromagnéticas, en un puerto naval de la ciudad de Sanya, en la provincia de Hainan, al sur de China, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Li Gang/Xinhua vía AP)

Presentación del tercer portaaviones de China y el primero diseñado y construido íntegramente por el país y equipado con catapultas electromagnéticas, en un puerto naval de la ciudad de Sanya, en la provincia de Hainan, al sur de China, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Li Gang/Xinhua vía AP)

el dia13
Pescadores palestinos recogen sus redes mientras pescan en el mar Mediterráneo al atardecer, en la costa de Zawayda, en el centro de la Franja de Gaza, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Pescadores palestinos recogen sus redes mientras pescan en el mar Mediterráneo al atardecer, en la costa de Zawayda, en el centro de la Franja de Gaza, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

el dia14
Personas rinden el último homenaje al féretro de Kostiantyn Huzenko, de 28 años, soldado voluntario y reconocido fotógrafo documental, fallecido en la guerra ruso-ucraniana, durante la ceremonia fúnebre celebrada en la plaza de la Independencia de Kiev, Ucrania, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Personas rinden el último homenaje al féretro de Kostiantyn Huzenko, de 28 años, soldado voluntario y reconocido fotógrafo documental, fallecido en la guerra ruso-ucraniana, durante la ceremonia fúnebre celebrada en la plaza de la Independencia de Kiev, Ucrania, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

el dia03
Aviones de combate soviéticos I-16 (al frente) y MiG-3 se exhiben en una muestra sobre un desfile militar de 1941 en la Plaza Roja, cuyos participantes se dirigieron directamente al frente para defender Moscú de las fuerzas nazis, en Moscú, Rusia, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

Aviones de combate soviéticos I-16 (al frente) y MiG-3 se exhiben en una muestra sobre un desfile militar de 1941 en la Plaza Roja, cuyos participantes se dirigieron directamente al frente para defender Moscú de las fuerzas nazis, en Moscú, Rusia, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

Robert De Niro, a la izquierda, junto al alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, tras recibir el Premio Lupa Capitolina (Loba Capitolina) en el Capitolio de Roma, el jueves 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Andrew Medichini)

El día en imágenes alrededor del mundo

Devotos sikh encienden velas en el Templo Dorado al conmemorar el aniversario del nacimiento de su primer gurú, Guru Nanak, en Amritsar, India, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Prabhjot Gill)

El día en imágenes alrededor del mundo

actualidad imágenes mundo
Noticias relacionadas
Sir David Beckham fue nombrado Caballero por el rey Carlos III de Gran Bretaña durante una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor, Berkshire, Inglaterra, el martes 4 de noviembre de 2025. (Jonathan Brady/PA vía AP)

El día en imágenes alrededor del mundo

Transeuntes observan cómo se levantan nubes de polvo después del colapso parcial de la Torre dei Conti cerca del Coliseo. Una persona quedó atrapada y otra resultó herida después de que parte de la torre medieval se derrumbara durante las renovaciones, Roma, Italia. Fotografía: Remo Casilli/Reuters

El día en imágenes alrededor del mundo

el musulman mamdani se imponia en las elecciones a alcalde de nueva york

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York

el cierre del gobierno de eeuu se convertiria en el mas largo de la historia

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia

Ver comentarios

El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Acusado por encubrir una red de juego clandestino también fue condenado el exmpleado de la Fiscalía, Nelson Ugolini, que recibió la pena de 5 años de cárcel.

El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?
Salud

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo
Policiales

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Sugestiva modificación en la programación del partido de Newells ante Huracán

Sugestiva modificación en la programación del partido de Newell's ante Huracán

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Lo más importante
El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Policiales

El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Ovación
El Tata Martino vuelve a dirigir y enfrentará a Lionel Messi en la MLS
Ovación

El Tata Martino vuelve a dirigir y enfrentará a Lionel Messi en la MLS

Franco Colapinto: Estoy seguro de que el 2026 será mejor que este año

Franco Colapinto: "Estoy seguro de que el 2026 será mejor que este año"

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos con su participación en el Mundial 2026

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos con su participación en el Mundial 2026

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo
Política

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR
OVACIÓN

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual
Policiales

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Impuesto a las ganancias para docentes de Santa Fe, por disposición nacional
Información General

Impuesto a las ganancias para docentes de Santa Fe, por disposición nacional

Con elogios a Trump, Milei convocó a un gran consenso capitalista en la Argentina
Política

Con elogios a Trump, Milei convocó a un "gran consenso capitalista en la Argentina"

El reconocimiento de Milei a Messi: Yo también puedo felicitar a un zurdo
Política

El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario
Economía

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio
POLICIALES

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros
LA CIUDAD

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre
la ciudad

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos por el cierre del gobierno
Información General

Cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos por el cierre del gobierno

Aseguran que se acaba el tiempo para frenar los efectos del cambio climático
Información General

Aseguran que se acaba el tiempo para frenar los efectos del cambio climático

Indemnizan con 10 millones de dólares a maestra baleada por un alumno de 6 años
Información General

Indemnizan con 10 millones de dólares a maestra baleada por un alumno de 6 años

Stornelli: la causa cuadernos es la punta del iceberg, sólo lo que pudimos detectar
Política

Stornelli: la causa cuadernos "es la punta del iceberg, sólo lo que pudimos detectar"

Diego Spagnuolo dijo que los audios de las coimas son falsos y pidió la nulidad
Política

Diego Spagnuolo dijo que los audios de las coimas son falsos y pidió la nulidad

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica
La Ciudad

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica

La jueza del caso Maradona enfrenta el jury y salió a pedir perdón
Información General

La jueza del caso Maradona enfrenta el jury y salió a pedir perdón