El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | mundo
6 de noviembre 2025 · 13:42hs
el dia01
El Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade trabaja para extinguir los restos de un incendio en una casa propiedad del entrenador de baloncesto del Miami Heat, Erik Spoelstra, el jueves 6 de noviembre de 2025, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

El Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade trabaja para extinguir los restos de un incendio en una casa propiedad del entrenador de baloncesto del Miami Heat, Erik Spoelstra, el jueves 6 de noviembre de 2025, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

el dia02
Los bomberos trabajan para extinguir los restos de un incendio en una casa propiedad del entrenador de baloncesto del Miami Heat, Erik Spoelstra, el jueves 6 de noviembre de 2025, en Coral Gables. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

Los bomberos trabajan para extinguir los restos de un incendio en una casa propiedad del entrenador de baloncesto del Miami Heat, Erik Spoelstra, el jueves 6 de noviembre de 2025, en Coral Gables. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

el dia03
Visitantes prueban vinos estadounidenses en el stand de American Food and Agriculture durante la Exposición Internacional de Importaciones de China, en Shanghái, China, el jueves 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Wayne Zhang)

Visitantes prueban vinos estadounidenses en el stand de American Food and Agriculture durante la Exposición Internacional de Importaciones de China, en Shanghái, China, el jueves 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Wayne Zhang)

el dia04
Migrantes permanecen en la playa tras un intento fallido de llegar a Gran Bretaña, el jueves 6 de noviembre de 2025 en Gravelines, norte de Francia. (Foto AP/Jean-Francois Badias)

Migrantes permanecen en la playa tras un intento fallido de llegar a Gran Bretaña, el jueves 6 de noviembre de 2025 en Gravelines, norte de Francia. (Foto AP/Jean-Francois Badias)

el dia05
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva interviene en la sesión plenaria de la COP30, la Cumbre del Clima de la ONU, celebrada en Belém, Brasil, el jueves 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Fernando Llano)

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva interviene en la sesión plenaria de la COP30, la Cumbre del Clima de la ONU, celebrada en Belém, Brasil, el jueves 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Fernando Llano)

el dia06
El príncipe Guillermo de Gran Bretaña asistió a una sesión plenaria de la Cumbre del Clima COP30 de la ONU, en Belém, Brasil, el jueves 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Fernando Llano)

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña asistió a una sesión plenaria de la Cumbre del Clima COP30 de la ONU, en Belém, Brasil, el jueves 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Fernando Llano)

el dia07
Niños juegan al fútbol americano sin contacto en una cancha en miniatura instalada frente a la Puerta de Brandeburgo en Berlín, Alemania, el jueves 6 de noviembre de 2025, durante un evento promocional de la NFL previo al próximo partido entre los Indianapolis Colts y los Atlanta Falcons. (Foto AP/Ebrahim Noroozi)

Niños juegan al fútbol americano sin contacto en una cancha en miniatura instalada frente a la Puerta de Brandeburgo en Berlín, Alemania, el jueves 6 de noviembre de 2025, durante un evento promocional de la NFL previo al próximo partido entre los Indianapolis Colts y los Atlanta Falcons. (Foto AP/Ebrahim Noroozi)

el dia08
Joanne Brent, al frente y en el centro, juez de Guinness World Records, se prepara para supervisar un partido de exhibición de fútbol organizado por la FIFA que intenta batir el récord Guinness de mayor número de nacionalidades en un partido, en Rabat, Marruecos, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)

Joanne Brent, al frente y en el centro, juez de Guinness World Records, se prepara para supervisar un partido de exhibición de fútbol organizado por la FIFA que intenta batir el récord Guinness de mayor número de nacionalidades en un partido, en Rabat, Marruecos, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)

el dia11
Jugadores posan con sus pasaportes antes de participar en un partido de exhibición de fútbol organizado por la FIFA, que intenta batir el récord Guinness de mayor número de nacionalidades en un partido, en Rabat, Marruecos, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)

Jugadores posan con sus pasaportes antes de participar en un partido de exhibición de fútbol organizado por la FIFA, que intenta batir el récord Guinness de mayor número de nacionalidades en un partido, en Rabat, Marruecos, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)

el dia09
Migrantes caminan por el agua para abordar una pequeña embarcación en un intento por llegar a Gran Bretaña, el jueves 6 de noviembre de 2025 en Gravelines, norte de Francia. (Foto AP/Jean-Francois Badias)

Migrantes caminan por el agua para abordar una pequeña embarcación en un intento por llegar a Gran Bretaña, el jueves 6 de noviembre de 2025 en Gravelines, norte de Francia. (Foto AP/Jean-Francois Badias)

el dia10
Indígenas y activistas participan en una manifestación en defensa de la Amazonía durante la Cumbre del Clima COP30 de la ONU, en Belém, estado de Pará, Brasil, el jueves 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Eraldo Peres)

Indígenas y activistas participan en una manifestación en defensa de la Amazonía durante la Cumbre del Clima COP30 de la ONU, en Belém, estado de Pará, Brasil, el jueves 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Eraldo Peres)

el dia12
Miembros de la Defensa Civil inspeccionan los escombros de un edificio destruido por un ataque aéreo israelí en la aldea de Teir Debba, al sur del Líbano, el jueves 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Mohammad Zaatari)

Miembros de la Defensa Civil inspeccionan los escombros de un edificio destruido por un ataque aéreo israelí en la aldea de Teir Debba, al sur del Líbano, el jueves 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Mohammad Zaatari)

el dia13
Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en la aldea de Teir Debba, al sur del Líbano, el jueves 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Mohammad Zaatari)

Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en la aldea de Teir Debba, al sur del Líbano, el jueves 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Mohammad Zaatari)

el dia14
Robert De Niro, a la izquierda, junto al alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, tras recibir el Premio Lupa Capitolina (Loba Capitolina) en el Capitolio de Roma, el jueves 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Andrew Medichini)

Robert De Niro, a la izquierda, junto al alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, tras recibir el Premio Lupa Capitolina (Loba Capitolina) en el Capitolio de Roma, el jueves 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Andrew Medichini)

Devotos sikh encienden velas en el Templo Dorado al conmemorar el aniversario del nacimiento de su primer gurú, Guru Nanak, en Amritsar, India, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Prabhjot Gill)

El día en imágenes alrededor del mundo

Sir David Beckham fue nombrado Caballero por el rey Carlos III de Gran Bretaña durante una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor, Berkshire, Inglaterra, el martes 4 de noviembre de 2025. (Jonathan Brady/PA vía AP)

El día en imágenes alrededor del mundo

mundo actualidad imágenes
Noticias relacionadas
Transeuntes observan cómo se levantan nubes de polvo después del colapso parcial de la Torre dei Conti cerca del Coliseo. Una persona quedó atrapada y otra resultó herida después de que parte de la torre medieval se derrumbara durante las renovaciones, Roma, Italia. Fotografía: Remo Casilli/Reuters

El día en imágenes alrededor del mundo

el musulman mamdani se imponia en las elecciones a alcalde de nueva york

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York

el cierre del gobierno de eeuu se convertiria en el mas largo de la historia

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia

una activista seguira presa por recordar la masacre de plaza de tiananmen de 1989

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989

Ver comentarios

Tres exaltos jefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Se trata de Daniel Acosta, quien encabezaba la Unidad Regional II, Diego Santamaría, extitular del Comando Radioeléctrico, y Héctor Saucedo, extitular de la Brigada Motorizada

Tres exaltos jefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar
la ciudad

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero
Policiales

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros
LA CIUDAD

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?
Economía

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Lo más importante
Tres exaltos jefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exaltos jefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Ovación
Messi en el American Business Forum: Ahora disfruto de esos pequeños momentos que antes no podía
Ovación

Messi en el American Business Forum: "Ahora disfruto de esos pequeños momentos que antes no podía"

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1 en San Pablo

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1 en San Pablo

El tesorero de la AFA cruzó a Caruso Lombardi y lo trató de extorsionador

El tesorero de la AFA cruzó a Caruso Lombardi y lo trató de "extorsionador"

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia
Información General

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez
Política

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión
La Ciudad

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales
La Región

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
POLICIALES

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral
Política

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral

Presupuesto nacional: mucho por discutir para Santa Fe en poco tiempo
Política

Presupuesto nacional: "mucho por discutir" para Santa Fe en poco tiempo

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle
Información General

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril
Información General

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre
Economía

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre

Nuevo test: el Tesoro logró renovar más del 100 % de sus vencimientos
Economía

Nuevo test: el Tesoro logró renovar más del 100 % de sus vencimientos

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia
La Ciudad

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas
Policiales

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia
Salud

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle
POLICIALES

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

El puente a Victoria tendrá nueva concesión: cuánto costará el peaje
La Ciudad

El puente a Victoria tendrá nueva concesión: cuánto costará el peaje

Los últimos cinco crímenes a balazos en Rosario fueron en las zonas sur y sudoeste

Por Martín Stoianovich

Policiales

Los últimos cinco crímenes a balazos en Rosario fueron en las zonas sur y sudoeste

Quién es Zohran Mamdani, el intendente electo de Nueva York
Información General

Quién es Zohran Mamdani, el intendente electo de Nueva York