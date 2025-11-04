El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

El Mundo
4 de noviembre 2025 · 13:39hs
Jugadores del Dortmund se ejercitan durante una sesión de entrenamiento previa al partido inaugural de la fase de grupos de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Borussia Dortmund en Dortmund, Alemania, el martes 4 de noviembre de 2025. (Foto AP/Martin Meissner)

Jugadores del Dortmund se ejercitan durante una sesión de entrenamiento previa al partido inaugural de la fase de grupos de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Borussia Dortmund en Dortmund, Alemania, el martes 4 de noviembre de 2025. (Foto AP/Martin Meissner)

Un grupo de artistas callejeros sirios posan para una foto después de pintar un mural en el techo derrumbado de una casa dañada por la guerra en Daraya, en las afueras de Damasco, Siria, el lunes 3 de noviembre de 2025. (Foto AP/Omar Sanadiki)

Un grupo de artistas callejeros sirios posan para una foto después de pintar un mural en el techo derrumbado de una casa dañada por la guerra en Daraya, en las afueras de Damasco, Siria, el lunes 3 de noviembre de 2025. (Foto AP/Omar Sanadiki)

Actores vestidos como soldados soviéticos de la Segunda Guerra Mundial enseñan técnicas de combate con bayoneta en el Parque del Cine, a las afueras de Moscú, Rusia, el martes 4 de noviembre de 2025, con motivo del Día de la Unidad Nacional en Rusia. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

Actores vestidos como soldados soviéticos de la Segunda Guerra Mundial enseñan técnicas de combate con bayoneta en el Parque del Cine, a las afueras de Moscú, Rusia, el martes 4 de noviembre de 2025, con motivo del Día de la Unidad Nacional en Rusia. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

Señales indican un centro de votación en el Ayuntamiento de Miami, el día de las elecciones, martes 4 de noviembre de 2025, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

Señales indican un centro de votación en el Ayuntamiento de Miami, el día de las elecciones, martes 4 de noviembre de 2025, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

Soldados israelíes portan el féretro cubierto con la bandera del coronel Asaf Hamami, rehén asesinado y secuestrado por militantes de Hamás el 7 de octubre de 2023, durante su funeral en el cementerio militar Kiryat Shaul, en Tel Aviv, Israel, el martes 4 de noviembre de 2025. Hamami (Foto AP/Ohad Zwigenberg)

Soldados israelíes portan el féretro cubierto con la bandera del coronel Asaf Hamami, rehén asesinado y secuestrado por militantes de Hamás el 7 de octubre de 2023, durante su funeral en el cementerio militar Kiryat Shaul, en Tel Aviv, Israel, el martes 4 de noviembre de 2025. Hamami (Foto AP/Ohad Zwigenberg)

Sir David Beckham, junto a su esposa Lady Victoria, tras ser nombrado Caballero Soltero en una ceremonia de investidura celebrada en el Castillo de Windsor, Berkshire, Inglaterra, el martes 4 de noviembre de 2025. (Andrew Matthews/Pool Photo via AP)

Sir David Beckham, junto a su esposa Lady Victoria, tras ser nombrado Caballero Soltero en una ceremonia de investidura celebrada en el Castillo de Windsor, Berkshire, Inglaterra, el martes 4 de noviembre de 2025. (Andrew Matthews/Pool Photo via AP)

Vehículos apilados tras una inundación provocada por el tifón Kalmaegi en ciudad Cebú, en el centro de Filipinas, el 4 de noviembre de 2025. (AP Foto/Jacqueline Hernandez)

Vehículos apilados tras una inundación provocada por el tifón Kalmaegi en ciudad Cebú, en el centro de Filipinas, el 4 de noviembre de 2025. (AP Foto/Jacqueline Hernandez)

ARCHIVO - El vicepresidente Dick Cheney se dirige a las tropas durante un mitin para la 10.ª División de Montaña y la 42.ª Infantería en Fort Drum, Nueva York, el martes 6 de diciembre de 2005. El ex vicepresidente falleció ayer a la edad de 84 años (Foto AP/Kevin Rivoli, archivo)

ARCHIVO - El vicepresidente Dick Cheney se dirige a las tropas durante un mitin para la 10.ª División de Montaña y la 42.ª Infantería en Fort Drum, Nueva York, el martes 6 de diciembre de 2005. El ex vicepresidente falleció ayer a la edad de 84 años (Foto AP/Kevin Rivoli, archivo)

Turistas toman imágenes con sus dispositivos móviles frente a la máscara funeraria dorada del rey Tutankamón durante el primer día de visitas tras la inauguración oficial del Gran Museo Egipcio en Guiza, Egipto, el martes 4 de noviembre de 2025. (Foto AP/Amr Nabil)

Turistas toman imágenes con sus dispositivos móviles frente a la máscara funeraria dorada del rey Tutankamón durante el primer día de visitas tras la inauguración oficial del Gran Museo Egipcio en Guiza, Egipto, el martes 4 de noviembre de 2025. (Foto AP/Amr Nabil)

Los guardias ceremoniales participan en una ceremonia de colocación de coronas en el Altar de la Patria, donde está enterrado el Soldado Desconocido Italiano. El Día de la Unidad Nacional y el Día de las Fuerzas Armadas de Italia se celebran anualmente el 4 de noviembre, Roma, Italia. Fotografía: Fabio Frustaci/EPA

Los guardias ceremoniales participan en una ceremonia de colocación de coronas en el Altar de la Patria, donde está enterrado el Soldado Desconocido Italiano. El Día de la Unidad Nacional y el Día de las Fuerzas Armadas de Italia se celebran anualmente el 4 de noviembre, Roma, Italia. Fotografía: Fabio Frustaci/EPA

Casas dañadas tras el paso del tifón Kalmaegi en la provincia de Cebú, Talisay, Filipinas. Fotografía: Juanito Espinosa/EPA

Casas dañadas tras el paso del tifón Kalmaegi en la provincia de Cebú, Talisay, Filipinas. Fotografía: Juanito Espinosa/EPA

Mujeres sostienen modelos de misiles durante una manifestación frente a la antigua embajada de Estados Unidos mientras los iraníes conmemoran el 46º aniversario del inicio de la crisis de rehenes en Irán. Fotografía: Atta Kenare/AFP/Getty Images

Mujeres sostienen modelos de misiles durante una manifestación frente a la antigua embajada de Estados Unidos mientras los iraníes conmemoran el 46º aniversario del inicio de la crisis de rehenes en Irán. Fotografía: Atta Kenare/AFP/Getty Images

La gente pasa en motocicleta por edificios dañados después de un terremoto, Provincia de Samangan, Afganistán. Fotografía: Sayed Hassib/Reuters

La gente pasa en motocicleta por edificios dañados después de un terremoto, Provincia de Samangan, Afganistán. Fotografía: Sayed Hassib/Reuters

Sir David Beckham fue nombrado Caballero por el rey Carlos III de Gran Bretaña durante una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor, Berkshire, Inglaterra, el martes 4 de noviembre de 2025. (Jonathan Brady/PA vía AP)

Sir David Beckham fue nombrado Caballero por el rey Carlos III de Gran Bretaña durante una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor, Berkshire, Inglaterra, el martes 4 de noviembre de 2025. (Jonathan Brady/PA vía AP)

Transeuntes observan cómo se levantan nubes de polvo después del colapso parcial de la Torre dei Conti cerca del Coliseo. Una persona quedó atrapada y otra resultó herida después de que parte de la torre medieval se derrumbara durante las renovaciones, Roma, Italia. Fotografía: Remo Casilli/Reuters

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989

