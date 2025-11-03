El día en imágenes alrededor del mundo

3 de noviembre 2025 · 13:46hs
Funcionarios locales conversan junto a un camión calcinado que se incendió a causa de cables de alta tensión mientras intentan llegar a las zonas afectadas durante un potente terremoto de magnitud 6,3 en una zona rural del distrito de Khulm, en la provincia de Samangan, al norte de Afganistán, el lunes 3 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sirat Noori)

el dia10
El Papa León XIV preside la misa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano por el eterno descanso del alma del difunto Papa Francisco y de los cardenales fallecidos, el lunes 3 de noviembre de 2025. (Foto AP/Andrew Medichini)

el dia12
El cohete LVM3-M5 que transporta el satélite militar CMS-03 despega en el Centro Espacial Satish Dhawan en Andhra Pradesh. Con un peso de alrededor de 4.400 kg, el CMS-03 es el satélite de comunicaciones más pesado que se lanzará a la órbita de transferencia geosincrónica desde suelo indio, Sriharikota, India. Fotografía: Organización de Investigación Espacial de la India/EPA

el dia13
El tren LNER Azuma en el que tuvo lugar un apuñalamiento masivo el sábado por la noche se aleja de la estación de Huntingdon, Cambridgeshire, Reino Unido. Fotografía: Chris Radburn / AFP / Getty Images

el dia02
Bomberos trabajan en la torre medieval Torre dei Conti, cerca del Foro Romano, tras su derrumbe parcial durante obras de renovación, a pocos metros del Coliseo en Roma, el lunes 3 de noviembre de 2025. (Foto AP/Andrew Medichini)

el dia04
Bomberos, que intentaban rescatar a un obrero de la construcción, quedaron atrapados en una nube de escombros tras un segundo derrumbe de una torre medieval cerca del Foro Romano, que se derrumbó parcialmente durante trabajos de renovación en Roma, Italia, el lunes 3 de noviembre de 2025. (Foto AP/Domenico Stinellis)

el dia07
Composición de tres imágenes muestra una nube de escombros de un segundo derrumbe rodeando a los bomberos que intentaban rescatar a un trabajador después de que una torre medieval cerca del Foro Romano se derrumbara parcialmente durante trabajos de renovación, en Roma, Italia, el lunes 3 de noviembre de 2025. (Foto AP/Domenico Stinellis)

el dia11
Vista de la torre medieval cercana al Foro Romano, que se derrumbó parcialmente durante las obras de renovación, en Roma, lunes 3 de noviembre de 2025. (Francesco Benvenuti/LaPresse vía AP)

el dia01
Una protesta en Arusha, Tanzania, el día de las elecciones el 29 de octubre del 2025. (AP foto/str)

el dia03
Agentes de policía armados patrullan la estación de tren internacional de St Pancras, en Londres, Inglaterra, el lunes 3 de noviembre de 2025. (Foto AP/Kin Cheung)

el dia05
Eberechi Eze (centro derecha) y Ben White (centro izquierda), del Arsenal, durante un entrenamiento en Londres, Inglaterra, el lunes 3 de noviembre de 2025, previo al partido de la Liga de Campeones contra el Slavia de Praga. (Bradley Collyer/PA vía AP)

el dia06
Un manifestante sostiene una fotografía de una muñeca sexual con apariencia infantil frente a los grandes almacenes BHV Marais en París, el lunes 3 de noviembre de 2025, donde Shein tiene previsto abrir su primera tienda física permanente a nivel mundial. (Foto AP/Nicolas Garriga)

el dia08
Los dolientes portan el cuerpo del palestino Jamil Hanani, de 17 años, quien murió tras recibir un disparo en el pecho durante una incursión israelí, según las autoridades sanitarias, durante su funeral en la aldea de Beit Furik, en Cisjordania, el lunes 3 de noviembre de 2025. (Foto AP/Majdi Mohammed)

