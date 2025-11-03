el dia09

Funcionarios locales conversan junto a un camión calcinado que se incendió a causa de cables de alta tensión mientras intentan llegar a las zonas afectadas durante un potente terremoto de magnitud 6,3 en una zona rural del distrito de Khulm, en la provincia de Samangan, al norte de Afganistán, el lunes 3 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sirat Noori)