Una persona con un traje de Spider-Man en acción durante el rodaje de Spider-Man: Un Nuevo Día, en Glasgow, Escocia, el lunes 11 de agosto de 2025. (Andrew Milligan/PA vía AP)
La gente disfruta del sol después de nadar en el río Sena, el lunes 11 de agosto de 2025 en París. (Foto AP/Aurelien Morissard)
Vobia Kawaja, de 34 años y madre de cinco hijos, se sienta afuera de su casa con sus hijos y los hijos de sus vecinos en Kotobi, condado de Mundri West, Sudán del Sur, el 26 de junio de 2025. (Foto AP/Florence Miettaux)
Judíos ultraortodoxos contemplan el Muro de los Lamentos y la Cúpula de la Roca, dos de los lugares más sagrados para judíos y musulmanes, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, durante una ola de calor el lunes 11 de agosto de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)
Palestinos rezan ante los cuerpos de periodistas, incluidos los corresponsales de Al Jazeera Anas al-Sharif y Mohamed Qureiqa, quienes murieron en un ataque aéreo israelí, durante su funeral frente al complejo hospitalario Shifa de la ciudad de Gaza, el lunes 11 de agosto de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)
Personas junto a una carretera mientras el carruaje transporta el ataúd del expresidente interino Myint Swe durante su funeral el lunes 11 de agosto de 2025 en Naypyitaw, Myanmar (Birmania). (Foto AP/Aung Shine Oo)
La gente se retira tras rendir homenaje al féretro del expresidente interino Myint Swe durante su funeral el lunes 11 de agosto de 2025 en Naypyitaw, Myanmar (Birmania). (Foto AP/Aung Shine Oo)
Escombros esparcidos tras el derrumbe de un edificio durante un terremoto en Sindirgi, al noroeste de Turquía, el lunes 11 de agosto de 2025. (Berkman Ulutin/Dia Photo via AP)
Una de las últimas imágenes del periodista de la televisión catarí Al Jazeera, Anas al-Sharif, informando desde Gaza. Al-Sharif y otros cuatro empleados de Al Jazeera murieron en un ataque con drones israelí contra su tienda de campaña en la ciudad de Gaza poco después de la medianoche del domingo. (Al Jazeera vía AP)
Luke Keaschall, de los Mellizos de Minnesota, es rociado con agua por Ryan Jeffers (27) tras conectar un jonrón de dos carreras para dejar tendido al rival durante la undécima entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City el domingo 10 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Foto AP/Abbie Parr)
Varios legisladores de partidos de oposición intentan romper una barricada policial durante una protesta para exigir la revocación de una controvertida revisión del censo electoral en uno de los estados más pobres del país, donde se celebrarán elecciones clave en noviembre. El lunes 11 de agosto de 2025, en Nueva Delhi, India. (Foto AP/Manish Swarup)
Turistas disfrutan de un columpio gigante con vistas a la ciudad en el monte Trebevic, cerca de Sarajevo, Bosnia, el martes 5 de agosto de 2025. (Foto AP/Armin Durgut)
Una fotografía del senador opositor Miguel Uribe es colocada en su escaño en el Congreso en Bogotá, Colombia, el lunes 11 de agosto de 2025, después de su muerte más de dos meses después de recibir un disparo durante un mitin político. (AP Foto/Fernando Vergara)
Un miembro de la Guardia Nacional Ucraniana de la 3ra brigada «Spartan» salta de un vehículo blindado durante un entrenamiento cerca del frente en dirección a Pokrovsk, Ucrania, el viernes 8 de agosto de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)
Los cuerpos de palestinos muertos en un ataque aéreo israelí son trasladados al Hospital Shifa en la ciudad de Gaza el lunes 11 de agosto de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)