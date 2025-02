el dia10.jpeg

El artista británico y ex soldado de las Fuerzas Especiales, Bran, observa su obra de arte titulada The Colony (2025), en la que hormigas cortadoras de hojas transportan fragmentos de billetes de dólar a través de una escultura de AK-47, en exhibición en su exposición Art to Disarm 2025, en la galería HOFA, en Londres, el jueves 6 de febrero de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)