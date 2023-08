Ecuador llega a las elecciones en medio de una ola de violencia letal

Ecuador llega este domingo a unas elecciones presidenciales en medio de la peor serie de asesinatos y ataques armados a candidatos de su historia. Y este sábado no fue la excepción: el candidato presidencial Otto Sonnenholzner denunció que se produjo una balacera en las inmediaciones de donde estaba desayunando con su familia en Guayaquil, y horas antes el alcalde de la localidad costera de La Libertad declaró que trataron de matarlo, acribillando a balazos su camioneta blindada. Este domingo se votará con el país militarizado, en un intento de dar un mínimo de tranquilidad y seguridad a los votantes. El país se ha visto sorprendido por la ola de ataques, dirigidos por los carteles de la droga. El objetivo parece ser apoderarse de las rutas marítimas que posee Ecuador sobre el Pacífico.

“Acabamos de sufrir una balacera frente al lugar donde estaba desayunando con mi familia. Gracias a Dios estamos todos bien, pero exigimos una investigación de lo ocurrido”, indicó en la red social X (antes Twitter) el postulante de la alianza Actuemos. “Me duele el miedo y la impotencia que vi en los ojos de todos los presentes. No podemos seguir así. Mañana cambiemos el rumbo!” manifestó quien entre 2018 y 2020 fue vicepresidente de Lenín Moreno. Videos que circulan en las redes sociales muestran a Sonnenholzner tomándose una foto con alguien en una cafetería cuando se escuchan disparos en la zona. Comensales que estaban allí empezaron a correr, mientras se escucha el sonido de las sirenas de patrulleros policiales en el fondo.

El ex presidente Correa, cuya candidata Luisa González es favorita para la elección presidencial de hoy, replicó el tuit con la denuncia del alcalde de La Libertad.

Tamariz dijo luego en Facebook que al retornar de Guayaquil su camioneta blindada fue atacada a tiros por dos personas vestidas de civil que descendieron de un vehículo de aspecto policial pero sin identificaciones. “En cuestión de segundos comenzaron a acribillar el vehículo, comenzaron a dispararnos, jamás preguntaron quién iba ahí”, expresó el alcalde en una declaración que ofreció junto a su esposa. Ambos aparecieron con chalecos antibalas. “Si no estuviera blindado (el auto), hermano ecuatoriano, yo no estaría aquí. Sería imposible que yo te estuviera hablando con 30 tiros que fueron (...) dirigidos a la camioneta donde yo me estaba transportando”, agregó.

Ecuador afronta en los últimos años una oleada de violencia vinculada con el narcotráfico con matanzas en las cárceles, que han dejado más de 430 presos muertos desde 2021 y un récord de homicidios de 26 por cada 100.000 habitantes en las calles en 2022, casi el doble que el año anterior, recordó la agencia de noticias Europa Press.

image.png Cristian Zurita es el candidato suplente que reemplazó al asesinado Fernando Villavicencio. Hizo campaña con casco y chaleco antibalas.

La violencia contra los candidatos escaló a un nivel nunca visto en Quito el 9 de agosto, cuando el candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien marchaba segundo en intención de votos, fue asesinado a tiros al salir de un acto. Luego, siempre en campaña para los comicios de hoy, fueron asesinados otro alcalde, un aspirante a diputado y un dirigente local del correísmo.

El jueves, durante el cierre de campaña, el candidato presidencial Daniel Noboa (de derecha) denunció un atentado con disparos contra su caravana, del que salió ileso.

El contexto

Durante los últimos cinco años Ecuador padeció un auge del narcotráfico con efectos múltiples: se quintuplicaron los homicidios, las cárceles se volvieron escenario de la guerra entre pandillas, los asesinatos políticos como el del candidato presidencial Fernando Villavicencio se volvieron comunes y decenas de jueces y oficiales militares y policiales han sido acusados de colaborar con el crimen. El de Villavicencio fue el último de una serie de ataques contra políticos que empezaron en 2020 con el asesinato de Patricio Mendoza, candidato para las legislativas del año siguiente.

En un 2023 más cruento, en mayo mataron a Luis Chonillo, alcalde de Durán, y el 23 de julio a Agustín Intriago, alcalde del puerto de Manta. Era el político mejor valorado y con una proyección política a futuro. Tenía 38 años y recibió seis disparos mientras visitaba obras de alcantarillado en un barrio.

Además, en algunas ciudades y poblaciones se produjeron atentados con bombas contra establecimientos comerciales y vehículos particulares y de transporte público.

Las provincias occidentales de Esmeraldas, Guayaquil y Manta fueron los principales escenarios de la violencia de los últimos meses. ¿Por qué? Es que allí se hallan los principales puertos, unas infraestructuras muy codiciadas por los narcotraficantes.

Situaciones de violencia así se daban, en términos generales, en Colombia hace 35 años. Por eso muchos analistas se preguntan si Ecuador no se parece en realidad a la Colombia de los años 80.

En esa dirección, el asesinato de Villavicencio hizo recordar al de Luis Carlos Galán en 1989 en Colombia. El ecuatoriano asesinado no era el favorito para ganar hoy, 20 de agosto, mientras que el colombiano, en representación de uno de los partidos más grandes, el Partido Liberal, lideraba las encuestas. Pero ambos prometían acabar con la delincuencia narcotraficante.

Este año Ecuador desplazó a Colombia como el primer exportador de cocaína del mundo, según datos de la ONU, aunque Colombia sigue siendo el principal productor. “Como parte de una reconfiguración del mercado de drogas, para los narcotraficantes se ha vuelto más rentable exportar por Guayaquil que por el Pacífico colombiano, porque las fuerzas de seguridad son menos sofisticadas que en Colombia y porque Guayaquil tiene una vieja tradición portuaria”, dijo a la BBC Mundo Elizabeth Dickinson, analista del Crisis Group, un centro de estudios.