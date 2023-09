Dos mujeres van a competir por la presidencia de México en 2024

Se cree que esa conexión le dará una ventaja crucial de cara a las elecciones del año que viene, gracias a los altos índices de aprobación de los que goza López Obrador, que está limitado por la Constitución mexicana a un mandato de seis años.

En los últimos meses, López Obrador ha insistido en que no ejercerá ninguna influencia cuando termine su mandato. “Me voy a retirar por completo”, dijo en marzo. “No soy un cacique y mucho menos me siento insustituible. No soy un hombre fuerte; no soy un mesías”.

Pero algunos analistas dicen que su influencia perdurará independientemente de qué candidato gane en 2024. En caso de que gane Sheinbaum, “puede haber cambios en ciertas políticas, aunque las líneas generales de su programa permanecerán intactas”, según un informe reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un instituto de investigación de Washington.

Si Sheinbaum es derrotada, López Obrador “no se desvanecerá tranquilamente en el fondo”, dice el informe, citando una gran base de partidarios leales que le permiten tener una influencia sustancial.

Algunos legados de su administración —como las medidas de austeridad o la inmersión de los militares en funciones sociales, de seguridad y de infraestructuras— también podrían ser obstáculos para Gálvez si intenta hacer retroceder sus políticas.

Aunque las dos candidatas se centran en los puntos débiles de sus respectivas campañas, comparten algunas similitudes.

Ninguna es explícitamente feminista, ambas son socialmente progresistas, tienen títulos de ingeniería y afirman que mantendrán programas contra la pobreza ampliamente populares.

Ambas son partidarias de despenalizar el aborto.

En el caso de Gálvez, esa postura contrasta con la de su partido conservador.

El miércoles, la Suprema Corte de Justicia de México despenalizó el aborto en todo el país, basándose en un fallo anterior que otorgaba a las autoridades la autoridad para permitir el procedimiento en cada estado.

Sheinbaum, nacida de padres judíos en Ciudad de México, se convertiría en la primera presidenta judía de México si gana las elecciones.

Se ha enfrentado a una campaña de desinformación en las redes sociales en la que se afirma falsamente que nació en Bulgaria, país del que emigró su madre; los partidarios de Sheinbaum han calificado esta campaña de antisemita.

Estudió física e ingeniería energética en México antes de realizar su doctorado en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de California.