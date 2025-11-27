La tercera fue la vencida para el futsal de Tiro Suizo, que volvió adonde pertenecía: la primera división

Tiro Suizo nunca bajó los brazos y llegó a la primera del futsal de la Rosarina con un gran triunfo en la final por el segundo ascenso ante Unión Americana

El festejo de Gastón Miz, en la gran final ante Unión Americana. Tiro Suizo al fin pudo festejar como lo venía mereciendo y está en la primera del futsal.

Aquí están, estos son. Tiro Suizo y toda su gente, felices en el cubierto de Newell's tras vencer a Unión Americana y volver a la primera del futsal rosarino.

Tiro Suizo al fin tuvo su premio y en su tercera final consecutiva logró el objetivo que perseguía, el de volver al lugar que le pertenecía: la primera división del futsal de la Rosarina. Todo en una noche mágica en el estadio cubierto de Newell's, en la final por el segundo ascenso ante Unión Americana .

El equipo de futsal del popular club de la zona sur lo tuvo más que merecido. Venía de perder dos finales y ante el conjunto de Fisherton logró el cometido, regresando al círculo superior.

El año pasado se había preparado con todo y estuvo a punto de coronarse en la segunda categoría, pero cayó en una gran final ante el gran equipo de Universidad Nacional de Rosario, en una definición reñida que mantuvo en vilo a todos hasta que el cronómetro quedó en cero.

En su segundo intento, los suizos y Parquefield llegaron igualados en la primera posición y por lo tanto tuvieron que desempatar en una final. De nuevo la suerte les fue esquiva y el club de la zona norte se coronó campeón por penales 4-2 (3-3 en el partido), obteniendo el primer ascenso en Newell's.

El segundo ascenso se definió por playoffs, del 2º al 9º, en partidos de ida y vuelta menos la final, por lo que Tiro Suizo debió revalidar su condición de mejor de la categoría (junto a Parquefield) en sucesivos partidos eliminatorios con Deportivo Unión Central (3-2 en el global) y Social Lux (9-4) para llegar a la nueva final.

La final para Tiro Suizo

Y para que nada le sea fácil, empezó perdiendo. Pero revirtió el marcador, derrotó 3 a 1 a Unión Americana y desató la locura de su numerosa y fiel hinchada que copó de nuevo el estadio cubierto leproso, que ahora sí fue testigo del merecido ascenso de Tiro Suizo.

El plantel suizo estuvo integrado por Franco Bertora, Benjamín Mateo, Joel Nid, Gastón Miz, Matías Frazzetto, Nicolás Tavanni, Gonzalo Gomes, Bruno Dellepianne, David Mata, Facundo Dellepianne, Lautaro Martínez , Angelo Gemin, Juan Lugas, Marcelo Martín y Tomas Oviedo. Los técnicos son Iván Zangrando y Juan Manuel Botti.