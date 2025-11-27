Turismo Nacional: 9 candidatos en las dos clases para una definición dramática en San Martín de Mendoza

El autódromo de San Martín de Mendoza vuelve a recibir el Turismo Nacional, que corona el año con definiciones de alta gama y presencia de la región. TN a full

Largada de la última final de la C2 en Río IV. Ahora el Turismo Nacional define todo en San Martín de Mendoza.

Después de su paso por Rosario y Río Cuarto, el Turismo Nacional define sus campeonatos en el regreso a un autódromo tradicional, como el de San Martín de Mendoza . Y en ambas clases está todo más que reñido, con 9 candidatos en cada una de las categorías. Dramáticas finales del TN se vienen

En la Clase 2 hay 9 postulantes al título y de ellos solo 2 cumplen con la victoria obligatoria, por lo que es muy probable que el campeón no sume la mayor cantidad de puntos.

Los cuatro primeros (Gonzalo Antolín 243 puntos; Juan Pablo Pastori 242; Bautista Damiani 235,5 y Joaquín Cafaro 234) no ganaron, así que puede considerarse que un líder real es Francisco Coltrinari, quien marcha 5º en el Saturni Racing de Bigand y ya triunfó.

El 6º Renzo Blotta (Ale Bucci Racing de Villa Gobernador Gálvez) y el 7º Alejo Cravero (del Giacone Competicion de Casilda), ambos con 220,5 puntos, no ganaron. Y sí lo hizo el exbicampeón Nicolás Posco (Ale Bucci), 8º con 217.

Mientras que Iñaki Beitía, el último con chances, tampoco tiene la victoria y cuenta con 185,5. A la puerta quedó el rosarino Santino Balerini, que ya ganó, pero está a más de 63 puntos de Coltrinari y esa es la máxima cantidad de puntos que puede obtenerse porque esta fecha da el 50% más.

Igual que en la Clase 3 del TN

En la Clase 3, es tremenda la ventaja que lleva Julián Santero con 303 puntos, pero no ganó. El escolta Jorge Barrio tiene 234 y el triunfo obligatorio. Así que hasta el bermudense Fabián Yannantuoni, 9º con 177,5, tienen chances. Rodrigo Lugón (3º, 231,5) es el otro que ganó.

El resto sí obtuvo la victoria obligatoria: Jerónimo Teti 229, el campeón Alfonso Domenech (Saturni Racing) 211, José Urcera (Larrauri Racing, de Granadero Baigorria) 205, Joel Gassmann 203,5 y Facundo Chapur 202.

Este viernes habrá solo actividad de la Clase 2, con la clasificación por la tarde, mientras que el sábado será la segunda clasificación y la de la Clase 3. Las series y finales, el domingo.