Turismo Nacional: 9 candidatos en las dos clases para una definición dramática en San Martín de Mendoza

El autódromo de San Martín de Mendoza vuelve a recibir el Turismo Nacional, que corona el año con definiciones de alta gama y presencia de la región. TN a full

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

27 de noviembre 2025 · 21:55hs
Largada de la última final de la C2 en Río IV. Ahora el Turismo Nacional define todo en San Martín de Mendoza.

APAT

Largada de la última final de la C2 en Río IV. Ahora el Turismo Nacional define todo en San Martín de Mendoza.

Después de su paso por Rosario y Río Cuarto, el Turismo Nacional define sus campeonatos en el regreso a un autódromo tradicional, como el de San Martín de Mendoza. Y en ambas clases está todo más que reñido, con 9 candidatos en cada una de las categorías. Dramáticas finales del TN se vienen

En la Clase 2 hay 9 postulantes al título y de ellos solo 2 cumplen con la victoria obligatoria, por lo que es muy probable que el campeón no sume la mayor cantidad de puntos.

Los cuatro primeros (Gonzalo Antolín 243 puntos; Juan Pablo Pastori 242; Bautista Damiani 235,5 y Joaquín Cafaro 234) no ganaron, así que puede considerarse que un líder real es Francisco Coltrinari, quien marcha 5º en el Saturni Racing de Bigand y ya triunfó.

El 6º Renzo Blotta (Ale Bucci Racing de Villa Gobernador Gálvez) y el 7º Alejo Cravero (del Giacone Competicion de Casilda), ambos con 220,5 puntos, no ganaron. Y sí lo hizo el exbicampeón Nicolás Posco (Ale Bucci), 8º con 217.

Mientras que Iñaki Beitía, el último con chances, tampoco tiene la victoria y cuenta con 185,5. A la puerta quedó el rosarino Santino Balerini, que ya ganó, pero está a más de 63 puntos de Coltrinari y esa es la máxima cantidad de puntos que puede obtenerse porque esta fecha da el 50% más.

>>Leer más: Ever Franetovich, el emblema de Venado Tuerto que llega a Rosario con el Turismo Nacional

Igual que en la Clase 3 del TN

En la Clase 3, es tremenda la ventaja que lleva Julián Santero con 303 puntos, pero no ganó. El escolta Jorge Barrio tiene 234 y el triunfo obligatorio. Así que hasta el bermudense Fabián Yannantuoni, 9º con 177,5, tienen chances. Rodrigo Lugón (3º, 231,5) es el otro que ganó.

El resto sí obtuvo la victoria obligatoria: Jerónimo Teti 229, el campeón Alfonso Domenech (Saturni Racing) 211, José Urcera (Larrauri Racing, de Granadero Baigorria) 205, Joel Gassmann 203,5 y Facundo Chapur 202.

Este viernes habrá solo actividad de la Clase 2, con la clasificación por la tarde, mientras que el sábado será la segunda clasificación y la de la Clase 3. Las series y finales, el domingo.

Daniel y Tomás Rosetto posan con orgullo con los cinturones conseguidos en Brasil y la bandera del sindicato que los apoya. El karate rosarino, bien representado.

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Los aspirantes a la conducción de Newells. Bombón Rosada, el Color Ré, Julián González, Roberto Battión y Esteban Amut, durante la nueva presentación que hizo Fuerza Leprosa, de cara a los comicios del 14 de diciembre.

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

El pasillo de la discordia de los jugadores de Estudiantes, de espalda a sus colegas de Central. La AFA, duro con el Pincha.

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes

Los hinchas de Central ya se toman fotos con la Copa por el título de la Liga 2025. 

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes

Me comí seis panchos: la historia detrás de uno de los audios más virales de redes

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Cuarta Edición del Desfile del Siglo

El Teatro el Círculo presentó su extraordinaria temporada 2026.

Mirta de Fussi: pionera del Reformer en Rosario

Rosario dio un paso fundamental y el Concejo Municipal declaró la autonomía municipal

Tras casi dos meses de debate parlamentario, el Concejo debatió nuevas normas de aplicación inmediata y convocó a la Convención Estatuyente
Por Lucas Ameriso

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes

Me comí seis panchos: la historia detrás de uno de los audios más virales de redes

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros

