Choque frontal con el fiscal general

El secretario de Justicia y fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, rechazó enérgicamente las críticas del presidente Trump. "Mientras yo sea fiscal general, el accionar del Departamento de Justicia no será influenciado de manera inapropiada por consideraciones políticas", señaló Sessions. "Exijo los estándares más altos y allí donde no se cumplen tomo medidas. No hay ninguna nación que tenga un grupo de investigadores y de fiscales más talentosos y comprometidos que Estados Unidos", añadió. La declaración llegó horas después de que Trump dijera que Sessions no había tomado el debido control del Departamento de Justicia y que le dio ese alto cargo sólo por su papel durante la campaña de 2016.

Sessions replicó: "Tomé el control del Departamento de Justicia el día que presté juramento, razón por la cual hemos tenido un éxito sin precedentes en llevar a cabo la agenda del presidente, una que protege la seguridad y los derechos del pueblo estadounidense, reduce los delitos violentos, hace cumplir nuestras leyes de inmigración".

Trump caracterizó al departamento como dominado por los demócratas y sin disposición a procesar la corrupción demócrata. "Puse a un fiscal general que nunca tomó el control del Departamento de Justicia", dijo Trump durante la entrevista. En Estados Unidos el secretario de Justicia es a la vez procurador general.

La relación entre Trump y Sessions se ha deteriorado. Trump ya había criticado a Sessions por haberse recusado de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. "Sessions se recusó, lo que no debería haber hecho, o debería habérmelo dicho", dijo Trump. "Aceptó el trabajo y luego dijo: me voy a recusar. ¿Qué clase de hombre es éste?". Sessions fue uno de los primeros partidarios de Trump en el Partido Republicano en 2016, cuando presentó su precandidatura. "La única razón por la que le di el trabajo fue porque sentía lealtad. Era un partidario originario", es decir, de la primera hora.

Sessions respondió aTrump.