Celso Amorim, el principal asesor de Lula, sugirió hacer nuevas elecciones en Venezuela

El ex canciller brasileño de Lula plantea otra votación, con observadores de la Unión Europea, para zanjar la crisis por el supuesto fraude perpetrado por Maduro

Estos tres países, gobernados por la izquierda, encabezan la iniciativa diplomática para buscar una salida pacífica y negociada al impasse ante la imposibilidad del chavismo de probar su proclamada victoria.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios vecinos latinoamericanos han exigido ya reiteradamente a Maduro que presente las actas oficiales de los resultados.

Amorim, que fue ministro de Exteriores en los primeros Gobiernos Lula, sostiene que esos nuevos comicios serían una especie de “segunda vuelta” para confirmar quién venció.

La líder opositora, María Corina Machado, advirtió el domingo en un reportaje con El País, que no acepta de ninguna manera una nueva convocatoria electoral. Para Machado, es su primera línea roja en cualquier negociación con el chavismo: “No es negociable el resultado del 28 de julio, la soberanía popular no es negociable. Por favor, ¿en qué cabeza cabe que se haga otra elección? Aquí ya hubo una, bajo los términos del régimen, con una campaña absolutamente desigual. Bajo sus términos fuimos, con sus máquinas, con sus actas… Nosotros las actas que tenemos son documentos oficiales del CNE. Bajo sus reglas, ganamos, el mundo sabe que arrasamos”.

La política fue vetada por las autoridades electorales para concurrir a los comicios del 28-J y la oposición en general ha enfrentado múltiples obstáculos durante la campaña.

El asesor del presidente brasileño ha ofrecido algunos detalles de su propuesta. En su opinión, la nueva convocatoria electoral debería estar precedida por el levantamiento de las sanciones que la Unión Europea mantiene contra autoridades venezolanas. Y además el proceso debería contar con la presencia de observadores de la UE. Amorim ha lamentado reiteradamente en las últimas semanas la ausencia de veedores europeos en los recientes comicios.

De todos modos, el equipo de observadores internacionales que el Centro Carter envió a Caracas, estadounidense y el más robusto e independiente sobre el terreno, dio un veredicto que no deja lugar a ambigüedades: “La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”, según la nota pública de su evaluación final.

La jefa de la misión, Jennie Lincoln, declaró días después en una entrevista que hasta el Gobierno chavista sabe que “Edmundo González Urrutia ganó la elección por dos a uno”.

Maduro ha hecho por ahora oídos sordos al clamor que le exige que presente las actas electorales de cada una de las 30.000 mesas. Mientras, gana tiempo. Dos veces le han reclamado esa documentación los presidentes Lula, Petro y López Obrador. Hasta ahora la demanda ha sido por escrito, el plan es que la próxima vez sea de palabra, en una conversación telefónica de los tres juntos o por separado.

Aunque empieza a cundir la impaciencia con el venezolano, el trío Brasil, Colombia, México no se pone plazos por el momento y recuerda que Maduro solo iniciaría un tercer mandato (de seis años) en enero de 2025.

Pero algunos países, con EEUU a la cabeza, ya han reconocido al opositor González como ganador de los comicios y la oposición tiene prisa. Machado y González han convocado una movilización mundial el próximo sábado para reclamar su triunfo, será dentro de Venezuela y también allí donde haya un compatriota de la diáspora.