Brexit: Boris Johnson celebra la falta de un acuerdo con la UE

Anteriormente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había advertido sobre la pésima trayectoria de las conversaciones que había mantenido con Johnson, diciendo a los líderes de la UE que creía que había más posibilidades de una salida sin acuerdo que de un acuerdo. O sea, un "Brexit duro" es hoy lo más probable, y Johnson parece contento con esto.

Las dos partes siguen enfrentadas por el mayor obstáculo, que es comercial: cómo mantener una competencia justa una vez que el Reino Unido sea capaz de establecer sus propias normas y reglamentos luego del final del período de transición, en apenas tres semanas.

Este viernes se supo que el primer ministro había intentado abrir conversaciones bilaterales con Merkel y Macron el pasado lunes, antes de una llamada telefónica con Von der Leyen ese mismo día, pero que ambos líderes rechazaron sus avances, diciendo que la funcionaria de la Comisión Europea era el negociador autorizado.

Un portavoz del gobierno británico dijo a The Guardian: "Me gustaría señalar las palabras del primer ministro de ayer, cuando dijo que haría todo lo posible para llegar a un acuerdo justo, incluyendo ir a Bruselas, París o Berlín".

Hablando con los periodistas durante una visita en Blith, Northumberland, un día después de decirle al gabinete que se preparara para una salida sin acuerdo ni compromiso, Johnson dijo que las conversaciones no estaban progresando. "Tengo que decir que desde donde estoy ahora, aquí, en Blyty, parece muy, muy probable que tengamos que ir por una solución que creo que sería maravillosa para el Reino Unido, y podríamos hacer exactamente lo que queremos a partir de enero", dijo Johson, un histórico enemigo de permanecer en la Unión Europea y un firme partidario del Brexit desde que se comenzó a plantear el tema, que ha derribado ya a dos primeros ministros británicos: James Cameron, en 2016, luego del resultado favorable al Brexit del referendo que convocó, y luego de Theresa May. Johnson ocupó el cargo en julio de 2019, cuando el proyecto de Brexit de May negociado con la UE fue rechazado repetidamente por el Parlamento británico, lo que la obligó a renunciar.

"Obviamente sería diferente de lo que nos habíamos propuesto, pero no tengo dudas de que este país puede prepararse y, como digo, salir en los términos de la Organización Mundial del Comercio (OMC)", agregó Johnson.

Las dos partes han dicho que tomarán una "decisión firme" sobre un acuerdo para el final de este domingo. Durante una sesión informativa al final de una cumbre de toda la noche de los jefes de estado y gobierno de la UE el viernes por la mañana, Von der Leyen se negó a poner un porcentaje sobre las posibilidades de acuerdo, pero dijo a los líderes europeos que había una "mayor probabilidad de no llegar a un acuerdo que de llegar a un acuerdo".

Macron negó que estuviese "exagerando" con sus demandas en el sensible tema de la pesca, después de ser preguntado por los periodistas en Bruselas. "No estoy pidiendo tener mi pastel y comerlo, no", dijo Macron. "Todo lo que quiero es un pastel que valga la pena. Porque tampoco renunciaré a mi parte de ella".

El Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, dijo que la UE estaría abierta a negociar más allá del plazo del domingo si hubiera signos de acuerdo. "Al final, las conversaciones no fracasarán porque se necesitan unos días más", dijo. "Creemos que un acuerdo es difícil pero aún posible. Seguiremos negociando... mientras haya una grieta en la ventana."

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo que la UE no debería "ceder" a la presión británica sobre las disposiciones de igualdad de condiciones en cualquier acuerdo, advirtiendo que el bloque debería prepararse para un "Brexit duro".