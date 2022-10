Brasil: Lula sigue al frente en los sondeos y supera a Bolsonaro por 51% a 42%

Lula (PT): 51%. Bolsonaro (PL): 42%. Blanco y nulo: 5%. No sabe/no contesta: 2%.

En los votos válidos, la encuesta mostró que Lula tiene el 55%, y Bolsonaro, el 45%. Para calcular los votos válidos, se excluyen los blancos, los nulos y los votantes que se declaran indecisos. El procedimiento es el mismo que utiliza la Justicia Electoral para publicar los resultados oficiales de las elecciones.

En el sondeo "espontáneo", los entrevistadores no presentan previamente el nombre de ninguno de los candidatos. En este escenario, Lula aparece con el 49%, y Bolsonaro, con el 42%. Los votos en blanco y nulos sumaron un 5%, y un 4% de los encuestados dijeron no saber o prefirieron no dar su opinión.

Se entrevistó a 2.000 personas, entre el sábado (8) y el lunes (10), en 130 municipios. El margen de error es de dos puntos porcentuales más o menos, con un índice de confianza del 95%. La encuesta fue registrada en el Tribunal Superior Electoral (TSE).

En la primera vuelta, Lula recibió 57,2 millones de votos (48,4%) y Bolsonaro 51,07 millones (43,2%). La segunda ronda está prevista para el 30 de octubre.

La encuesta muestra que Lula obtiene mejores resultados entre los votantes que viven en la región del noreste (del 69% al 70%), lo que tienen ingresos familiares mensuales de hasta un salario mínimo (64% a 65%) contra los que tienen unos ingresos familiares de más de cinco salarios mínimos (el apoyo a Lula baja a 30/31%). Entre los católicos Lula recibe el 59%/ 60% de apoyos; entre los que tienen estudios primarios el apoyo a Lula se ubica del 58% al 62%. En contraste, los que tienen estudios secundarios el apoyo baja al 48% y con estudios superiores desciende otro escalón al 46% a 42%. Según razas, el apoyo varía mucho: los autodeclarados "negro o moreno" dan entre el 55% y el 57% de respaldos a Lula, en comparación con los que se autodeclaran blancos, que dan solo 45%. Entre los que forman un hogar en el que alguien recibe prestaciones del gobierno federal el apoyo a Lula llega a 59%, frente a los que viven en hogares en los que nadie recibe ayudas del gobierno, que es de 48%.

Bolsonaro, a su vez, obtiene mejores resultados entre los votantes que tienen un ingreso familiar mensual de más de 5 salarios mínimos (65% a 62%), en relación con los que tienen ingresos de hasta 1 salario mínimo (29% a 28%), entre los evangélicos (subió de 51% a 63%); en el Sur del país el apoyo a Bolsonaro oscila del 54% al 56% y en el Norte/Centro Oeste va del 53% al 52%; entre quienes tienen tienen estudios superiores Bolsonaro recibe apoyos del 49%/50%, en comparación con los menos instruidos, que le dan solo 34% a 32%; entre los que se declararan blancos, Bolsonaro recibe del 47% al 50% de apoyos, en comparación con los que se declaran negros/morenos, donde baja a 39% y el 36%.