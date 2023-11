Voces e interrogantes sobre la agenda educativa nacional

El triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) llega de la mano de un nuevo paradigma que puede sintetizarse en una concepción de educación ya no como derecho, sino como servicio disponible en el mercado. A decir verdad, aunque resuenen términos nuevos como el de voucher, si se ejercita un poco la memoria se advierte que el modelo educativo que postula el gobierno electo tiene poco de novedoso y que se trata de un reversión de los años 90 en el siglo XXI. Un ya vivido aflojamiento del Estado y un fortalecimiento del mercado como ente regulador de todos los ámbitos de la vida de las personas, también el educativo.

¿Qué esperar de las políticas públicas que se avecinan, cuál será el rumbo en materia educativa de los próximos años? A lo largo de su campaña electoral, el presidente electo Javier Milei se pronunció sobre el tema a través de declaraciones en los medios y de un documento que presentó como plataforma frente a la justicia electoral. Este último ofrece definiciones contundentes, como la implementación de un sistema de financiamiento a través de voucher que serían otorgados a las familias, el beneficio de la libre competencia entre las instituciones educativas, la eliminación de la obligatoriedad de la educación sexual integral (ESI) y la modificación del estatuto docente. Luego de su triunfo en el balotaje, Milei declaró en los medios que la educación y la salud públicas no podían ser privatizadas, porque eran competencia de las provincias y no del Estado nacional. Y sobre el tema de los voucher afirmó: “Estamos hablando de cosas que no se van a implementar en el corto plazo”.