Una universidad de Santa Fe figura entre las 100 mejores en un ranking de América Latina

Brasil lideró el top 10 de América Latina del informe elaborado por Times Higher Education (THE). Cómo les fue a las instituciones argentinas.

Pese al impacto del ajuste presupuestario del gobierno nacional, ocho universidades argentinas figuran entre las 100 mejores de América Latina , según los resultados de un ranking elaborado la revista británica Times Higher Education (THE). De las argentinas la que mejor rankea es la de La Plata y entre las cien mejores figura una santafesina: la Universidad Nacional del Litoral (UNL) , que de un año a otro subió 27 puestos. La UNR y la UBA no participaron del estudio.

Presentado este lunes en la sede porteña de la Universidad Austral, el Ranking Regional Universitario 2024 elaborado por Times Higher Education (THE) evaluó 214 instituciones de 16 países de América Latina y el Caribe. La Universidad de San Pablo se ubica en el primer puesto, seguida por la Universidad Estadual de Campinas y la Universidad Federal de Rio de Janeiro . En el top ten regional hay además dos chilenas (Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile) y una mexicana (Tecnológico de Monterrey).

Según aclararon en la presentación, de la que participó La Capital , la clasificación para el ranking británico se basa en 18 indicadores de desempeño, los mismos que sustentan el THE World University Rankings, aunque en este caso "las ponderaciones han sido recalibradas para reflejar las características de las universidades de la región". Así, se evaluó a las instituciones en todas sus misiones principales: docencia, investigación, transferencia de conocimiento y perspectiva internacional . Sin embargo aclararon que "la nueva métrica de la influencia de la investigación prioriza la calidad de la investigación, dando más peso a las citas utilizadas en artículos importantes que a las citas utilizadas en artículos menos significativos".

Además de la casa de altos estudios de La Plata, otras siete universidades argentinas se ubicaron entre las cien primeras: la Universidad Austral (43°), la Universidad Nacional de Córdoba (47°), la Universidad Nacional de San Martín (52°), la Universidad Nacional del Litoral (70°), la Universidad Nacional de Cuyo (83°), la Universidad Católica Argentina (98°) y la Universidad Nacional del Comahue (100°).

En el caso de la santafesina Universidad Nacional del Litoral, en 2023 rankeó en el puesto 97 y este año subió 27 posiciones.

Sin la UNR ni la UBA

"Este año no fue el más fuerte para las instituciones argentinas. Hubo un cambio metodológico donde se agregaron algunos indicadores en el área de investigación como los papers publicados en las revistas más importantes, pero se destacan en la reputación y tienen un buen posicionamiento en el área de investigación", destacó Oscar Mumford, analista de datos de THE.

En la presentación del informe aclararon que ni la Universidad Nacional de Rosario (UNR) ni la UBA (Universidad de Buenos Aires) integraron el ranking: "Para figurar en el ranking es esencial que la universidad quiera participar y entregue los datos. Si no tenemos los datos, no podemos analizarlos e incluir al establecimiento", explicó Sebastián Soria, gerente regional para América Latina de THE.

La Austral, en el top nacional de las privadas

La Universidad Austral logró este año ser la universidad privada mejor posicionada del país.

"Tomar como referencia el ranking mundial del Times era un desafío que nos habíamos propuesto hace varios años y celebramos el logro inicial, que nos marca oportunidades de mejora y un camino a recorrer. Dentro de los rankings el THE Ranking es sumamente exigente ponderando más indicadores de calidad y con una fuerte inclinación hacia los modelos de universidad de clase mundial", dijo el rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez, y agregó: "En un contexto desafiante para todas las universidades argentinas, tanto de gestión pública como privada, es un dato estimulante haber conseguido este posicionamiento. Nos interesa que el conocimiento que surge de la inversión en investigación llegue de modo efectivo a toda la sociedad, particularmente a los sectores más vulnerables".

Los resultados completos del ranking THE se pueden consultar haciendo clic acá.